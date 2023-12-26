【時報記者林資傑台北報導】廠務系統整合服務廠聚賢研發-新(7631)將於明年1月2日轉進興櫃一般板，公司今（26）日應邀召開法說。因產業市況復甦溫吞，公司坦言2023年營收將下滑，但預期可優於2021年、改寫次高，隨著市況復甦及新產品量產，2024年營運力拚恢復2022年目標邁進。

聚賢研發2018年1月23日成立，目前實收資本額1.68億元，主要從事高科技廠務端氣體管路配置工程與設備零組件開發服務，核心能力與業務涵蓋材料科學、雷射光學、自動化領域、精密模具開發及設備材料代理安裝等，7月17日登錄興櫃戰略新板交易。

聚賢研發2023年上半年營收3.62億元、年減0.42％，營業利益0.74億元、年減8.08％，毛利率32.71％、營益率20.53％，較去年同期33.3％、22.24％略降。稅後淨利0.58億元、年減8.07％，每股盈餘（EPS）3.59元。

聚賢研發前11月自結營收6.19億元、年減16.73％。董事長曾國強表示，受產業市況修正、客戶資本支出減少影響，今年營運面臨逆風，但公司不打價格戰，對承接訂單有所取捨，預期全年營收雖將遜於去年8.48億元，但仍可優於2021年6.73億元、改寫歷史次高。

聚賢研發總經理鄭惠芸表示，目前在手訂單規模維持健康水準，惟因產業庫存去化進度較預期緩慢，大廠資本支出放緩且趨守，工程認列時程稍有拉長，導致下半年營運動能轉弱，市場也出現削價競爭狀態。

展望後市，鄭惠芸預期，市況削價競爭態勢可能會持續至明年第二季才會較樂觀，但公司目前已看到一絲曙光，包括已接或明年將執行的訂單，預計將自明年3月起陸續施作，並開始挹注營收，儘管市況復甦態勢尚待觀察，但營運仍希望朝恢復2022年水準目標邁進。

聚賢研發指出，今年發想的30種新產品中，有8種獲得打樣驗證、5種已取得訂單，本月已有產品完成客戶驗證、將取得訂單，預期明年有望開始交貨。同時，也已配合客戶到海外合作專案，並以日本、歐美及東協為布局市場，但須待狀況較明朗後依規定對外公布。