【時報記者莊丙農台北報導】三商壽(2867)今天召開法說會，公司指出，美國聯準會升息循環已到頂部區，明年降息可期，外匯避險成本可望降低，將有助於提升獲利。
今年以來因美國聯準會利率升息影響，再加上美元高利率商品的競爭，整體壽險業普遍面臨保費衰退情形，三商壽前3季總保費收入881.7億元，年增率1.3％，持續維持穩定成長；前3季新契約保費收入287.2億元，年增率23％，其中，投資型商品受惠商品停售效益影響，表現更為亮眼，年增26％，有效為該公司獲取穩定手續費收入、降低利率相關風險。除投資型商品持續貢獻新契約保費成長動能外，長年期健康險新契約保費收入亦有顯著成長，三商壽近年深耕投資型與保障型商品已具相當成效。
截至第3季底淨值為383億元，淨值比為2.79％，總資產1.54兆元，年增4.2％。在美國聯準會升息趨緩，國內外股市溫和上漲正面影響下，前3季經常性收益與權益類已實現獲利皆較去年同期增加。第3季資金運用以獲取股利收入並調整股票部位，實現資本利得為目標；固定收益資產配置上，以投資等級之公司債及金融債為主，截至第3季季底總投資資產達1.3兆元。
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