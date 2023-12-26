高雄港務分公司於今年營業收入為85.74億元，較去年減少0.58億元，下滑0.67％；櫃量部分，預估今年貨櫃裝卸量880至900萬TEU，較去年949.2萬TEU，減少7.29％至5.18％，雖微幅下滑，但港務公司表示，在多元化經營的努力下，預估2024年第七貨櫃中心第二期2.5座碼頭營運後，年作業量長期上看650萬TEU，高雄港郵輪到港將繼續衝高到159艘次。

高雄港務分公司2023年藉由多元化經營，主要在貨櫃碼頭、離岸風電、郵輪及水岸觀光開發等方面，如韓新遠洋公司76至78號貨櫃碼頭租賃案、洲際一期A6碼頭離岸風電招商案、布袋港A1專用區招商、公港郵輪港埠優化工程、以及高雄港旅運中心商業及商辦空間招商，另外國際郵輪到港艘次創歷史新高，高雄港2023年郵輪到港共計133艘次，其中母港104艘次、掛靠港29艘次。

2023年在營業收入部分，雖因全球通貨膨脹及國際升息情勢，以致需求放緩，預估2023年營收為85.74億元，較2022年，僅減少0.58億元，下滑0.67％。櫃量部分，預估2023年貨櫃裝卸量880至900萬TEU，較2022年949.2萬TEU，減少7.29％至5.18％，雖微幅下滑，但在多元化經營的努力下，營收仍維持一定表現。

展望2024年，第七貨櫃中心第二期2.5座碼頭於明年7月啟用營運，完成後可供4艘2.4萬TEU貨櫃輪同時靠泊，為全台首座全自動化及智慧化貨櫃碼頭，年作業量長期上看650萬TEU；另與台灣東方海外公司完成長約簽署、第五及第三貨櫃中心碼頭加深改建，也將持續強化郵輪到港作業服務，目前高雄港2024年郵輪預報到港共計159艘次，其中母港118艘次、掛靠港41艘次。