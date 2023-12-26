現年68歲，外貿協會前秘書長、中華民國展覽暨會議公會（TECA）榮譽理事長葉明水，昨(25日)凌晨突傳因新冠肺炎併發血栓過世，消息傳出會展業大為震驚。某展覽業大老直喊「太意外了」，上個月葉才參加公會日本團拜訪當地同業，本月更才剛打完理事長高爾夫球賽，期間都沒有看出他有任何異狀。
目前葉明水的夫人尚在荷蘭，女兒在日本，旅居英國的兒子、媳婦則正趕辦手續回台之中。展覽公會表示，將等其家人回來後，予以協助後續治喪事宜。公會已規劃頒發「會展卓越獎」，表達他一生對會展產業的貢獻。
葉明水是交大管理科學系學士、政大國貿研究所碩士，早年在公營銀行工作，轉任貿協後以「終生貿協人」自居。在貿協任職長達38年，2020年才自秘書長，貿協第二把手位置上退休。
期間他兼任中華民國展覽暨會議商公會理事長，曾拿下國際展覽暨活動協會(IAEE)年度「會展領袖傑出獎」，為該獎項第一個獲殊榮的華人。2022年再獲IAEE最高榮譽Pinnacle Award，表彰其對產業卓越貢獻。
展覽公會指出，葉明水代表貿協連續出任亞洲展覽會議協會聯盟(AFECA)主席，為讓台灣會展業打入國際，在與亞洲各國會展產業密切交流上，盡了不少心力。
他一輩子最喜歡的運動就是高爾夫球，本月才剛跟展覽公會參加完理事長盃高爾夫球賽。公會大老說，當時還跟葉同組打球，完全沒發現他有任何異狀，所以這個消息真的很讓人意外。
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