【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)執行長蔡力行今(26)日出席「潘文淵獎」頒獎，暢談AI(人工智能)，他表示，聯發科在AI上是由董事長蔡明介親自督導，看好明後年將可以會有全力發揮。另外，因AI的發展需靠半導體系統支撐，故對半導體產業非常有信心。

蔡力行榮獲本屆「潘文淵獎」，今日出席領獎，同時他也以「AI技術迅速崛起，半導體業如何靈活應變」為題發表最新看法，蔡力行表示，當下沒有企業敢不用AI，對於AI，企業都無法置身事外，聯發科就是由董事長蔡明介親自督導公司內部的AI使用和效益，目前來看，明後年AI會全力發揮。

蔡力行進一步談到，AI在未來不論是企業面或是消費面都將會有巨大的應用，而都需要就靠半導體成為系統，因此，對半導體產業非常有信心。

蔡力行表示，現在的年輕世代將會在生成式AI爆發的環境中成長，故AI對下一代的影響非常大。只是，目前AI技術大部分仍是在雲端，所以後續AI邊緣運算會是爆發性成長，汽車、PC對生成式AI的應用一定會比智慧型手機更多，邊緣裝置AI用得愈多，也將讓雲端資料應用更多，也就是說，AI在雲端和邊緣計算將是相輔相成，透過兩者好的結合，可以讓AI有更好的發揮。