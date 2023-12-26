【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓股26日震盪整理，大盤開高後馬上就被打到平盤位置，最後收在2,602.59點，小漲3.08點或0.12%，幾乎持平，反覆測試2600整數關卡。另外，韓元也走升。
經濟學者認為，韓國出口有增加趨勢，當地經濟成長可望在2024年步上復甦之路。不過，韓國利率長時間維持在高點，加上通膨不易大幅下降，這些都是不利景氣的因子。因此，明年GDP應可在2%以上。
個股方面，全球訂單第3大造船廠三星重工宣布，已接到價值3,108億韓元，約2.4億美元的造船訂單，將建造兩艘超大噸位的氨氣運輸船。加上這張訂單，三星重工今年雖已有68億美元入袋，但僅達成本年目標的72%而已。三星重工股價疲弱，收在平盤。
其它個股中，三星電子漲0.92%，SK海力士小漲0.21%。電池族群中，LG Energy Solution跌0.95%，三星SDi也跌0.78%。韓元兌一美元在1294.5價位附近，韓元升值8.5元。
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