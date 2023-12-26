【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團揚秦(2755)與永豐銀今（26）日啟動企業數位化金流服務，將圈存扣款系統（eACH）代收代付服務導入旗下「麥味登」與「炸雞大獅」，改變連鎖加盟業過往由物流人員收取貨款常態，除符合「零接觸」的健康防護概念，亦減少人工收付現金的衍生風險。

揚秦董事長卓靖倫表示，導入eACH數位化金流服務，不僅跳脫較高風險的現金收款模式，更能以自行研發的店長管理系統與智慧總部系統為樞紐，整合總部物流、金流、資訊流等數位服務，大幅增加對帳效能，將成本漸增的人力資源投入更有意義的工作。

永豐銀總經理莊銘福表示，永豐透過提供一站式整合金流服務，協助連鎖品牌與加盟主共同成長茁壯。攜手揚秦導入eACH即時代收方案，除能提升企業總部與加盟門市間的收付款效能，同時簡化開店所需各項金流申請，滿足門市資金管理與員工薪資轉帳等多元需求。

卓靖倫表示，過往總部採取人工收款、紙本對帳方式，一般需時約3天作業時間。導入數位化金流服務，不僅收付款項更安全方便，交易與對帳紀錄也更迅速可靠。此外，「麥味登」APP也與永豐銀合作線上點餐刷卡收單，藉以促進品牌會員經營與消費者數位體驗。

永豐銀指出，旗下企業現金管理平台「寰宇金融網」結合eACH推出即時與預約代收功能，可用於支付原物料等貨款項目，僅需10分鐘即完成扣款入帳與帳務比對，大幅提升企業總部與加盟門市的經營效能。