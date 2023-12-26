【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2295.40億元。三大法人買超189.11億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.55億元及賣超15.96億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、6檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，2檔賣超上萬張，榜首為華航(2610)，賣超1萬7171張，長榮航(2618)、緯創(3231)名列二、三名，分別賣超1萬2368張及賣超9546張。第四及第五名為陽明(2609)、華城(1519)，其他依序為英業達(2356)、威盛(2388)、中興電(1513)、中華(2204)及昆盈(2365)。
三大法人今日賣超航空雙雄居前兩大，都賣逾萬張，對這兩檔都是短多獲利回吐，另賣超今日止跌的陽明為連二賣。另外，對近來續漲的AI人氣股緯創、英業達也都轉賣，對續漲的威盛連六賣。
●三大法人26日賣超前十名：
1.華航(2610)收21.90元，跌0.30元或1.35%，三大法人賣超1萬7171張。
2.長榮航(2618)收31.60元，跌0.15元或0.47%，三大法人賣超1萬2368張。
3.緯創(3231)收97.00元，漲0.40元或0.41%，三大法人賣超9546張。
4.陽明(2609)收52.00元，漲0.20元或0.39%，三大法人賣超8400張。
5.華城(1519)收315.00元，跌18.50元或5.55%，三大法人賣超4546張。
6.英業達(2356)收51.30元，跌0.30元或0.58%，三大法人賣超4327張。
7.威盛(2388)收157.00元，漲0.50元或0.32%，三大法人賣超3367張。
8.中興電(1513)收116.50元，跌1.00元或0.85%，三大法人賣超2407張。
9.中華(2204)收113.00元，跌3.50元或3.00%，三大法人賣超2326張。
10.昆盈(2365)收14.75元，漲1.20元或8.86%，三大法人賣超1870張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華航(2610)三大法人累計買超2萬1213張，其中外資買超2萬570張、投信買超225張、自營商買超417張；融資增3315張、融券增553張，券資比2.44%。
2.長榮航(2618)三大法人累計買超2萬5192張，其中外資買超3萬3451張、投信賣超2638張、自營商賣超5621張；融資減3777張、融券增943張，券資比2.99%。
3.緯創(3231)三大法人累計買超4萬2930張，其中外資買超5萬8651張、投信賣超1萬6043張、自營商買超322張；融資減359張、融券增727張，券資比2.21%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅26日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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