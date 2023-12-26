【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2295.40億元。三大法人買超189.11億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.55億元及賣超15.96億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，8檔電子股、2檔金融股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為友達(2409)，買超5萬9786張，群創(3481)、聯電(2303)名列二、三名，分別買超4萬9443張及買超2萬7074張。第四及第五名為輔信(2405)、華邦電(2344)，其他依序為宏碁(2353)、中信金(2891)、台積電(2330)、新光金(2888)及仁寶(2324)。
面板業明年迎春燕，吸引資金入駐，雙虎稱王封后，榜首友達今日再獲三大法人大補貨近6萬張，群創則加碼近5萬張，皆為連5買。晶圓二哥聯電再敲進2.7萬張，共連3買，尤其以投信連12買最挺，；大哥台積電補貨1萬餘張，亦為連3買。近期在AI PC浪潮加持下，宏碁股價創2011年7以來新高，三大法人再補1.4萬張，自12/8以來僅1日小賣1000張。
●三大法人26日買超前十名：
1.友達(2409)收18.00元，漲0.85元或4.96%，三大法人買超5萬9786張。
2.群創(3481)收14.25元，漲0.60元或4.40%，三大法人買超4萬9443張。
3.聯電(2303)收50.80元，漲0.60元或1.20%，三大法人買超2萬7074張。
4.輔信(2405)收19.15元，漲1.50元或8.50%，三大法人買超1萬9067張。
5.華邦電(2344)收28.95元，漲0.75元或2.66%，三大法人買超1萬6097張。
6.宏碁(2353)收50.60元，漲1.60元或3.27%，三大法人買超1萬4293張。
7.中信金(2891)收28.00元，漲0.15元或0.54%，三大法人買超1萬1939張。
8.台積電(2330)收586.00元，漲5.00元或0.86%，三大法人買超1萬858張。
9.新光金(2888)收8.77元，漲0.08元或0.92%，三大法人買超9619張。
10.仁寶(2324)收39.05元，漲1.95元或5.26%，三大法人買超8585張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.友達(2409)三大法人累計買超4萬5964張，其中外資買超7765張、投信買超3萬6901張、自營商買超1296張；融資減3359張、融券增877張，券資比3.12%。
2.群創(3481)三大法人累計買超11萬5520張，其中外資買超11萬6557張、投信賣超63張、自營商賣超973張；融資減5993張、融券增1904張，券資比2.07%。
3.聯電(2303)三大法人累計買超1145張，其中外資賣超4萬9388張、投信買超5萬1037張、自營商賣超503張；融資增36張、融券減580張，券資比7.21%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅26日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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