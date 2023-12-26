【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2295.40億元。三大法人買超189.11億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.55億元及賣超15.96億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為中鴻(2014)，賣超4231張，永豐金(2890)、精成科(6191)名列二、三名，分別賣超3579張及賣超2147張。第四及第五名為至上(8112)、華新(1605)，其他依序為中華(2204)、智易(3596)、智原(3035)、聯陽(3014)及瀚宇博(5469)。

賣超前三名，電金傳各包一席次。中鴻在上周法說會樂觀表示，經濟轉好供需平衡看好明年鋼市，股價並一路衝高到29.45元，惟漲多回檔修正，繼25日外資賣超後，投信今日也開始調節，單日出脫4231張，為排行第一，使得今日股價跌破前低26.7元，再創本波新低點，5日線失守，接下來看26.3元攻防。永豐金僅昨天一日小買又轉出貨，賣超3579張讓多方今日攻勢失利，留上影線形成壓力區，暫守5日線上。精成科則遭連7賣合計達17226張，目前股價硬守63元打底。

●投信26日賣超前十名：

1.中鴻(2014)收26.70元，跌0.25元或0.93%，投信賣超4231張。

2.永豐金(2890)收19.40元，跌0.05元或0.26%，投信賣超3579張。

3.精成科(6191)收64.30元，漲0.60元或0.94%，投信賣超2147張。

4.至上(8112)收59.70元，漲0.70元或1.19%，投信賣超1419張。

5.華新(1605)收38.20元，漲0.05元或0.13%，投信賣超1304張。

6.中華(2204)收113.00元，跌3.50元或3.00%，投信賣超1211張。

7.智易(3596)收170.50元，漲1.00元或0.59%，投信賣超1149張。

8.智原(3035)收361.00元，漲4.00元或1.12%，投信賣超1127張。

9.聯陽(3014)收149.00元，漲0.50元或0.34%，投信賣超1100張。

10.瀚宇博(5469)收54.20元，漲0.20元或0.37%，投信賣超1089張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.中鴻(2014)三大法人累計買超6434張，其中外資賣超3575張、投信買超8679張、自營商買超1331張；融資減273張、融券增315張，券資比11.35%。

2.永豐金(2890)三大法人累計賣超8935張，其中外資買超3萬7973張、投信賣超4萬5766張、自營商賣超1142張；融資減142張、融券減3張，券資比14.87%。

3.精成科(6191)三大法人累計賣超9067張，其中外資買超2873張、投信賣超1萬2020張、自營商買超79張；融資增275張、融券減203張，券資比2.13%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅26日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：財經內容中心)

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