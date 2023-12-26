【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，強彈146.89點或0.83%，總成交值2295.40億元。三大法人買超189.11億元，其中外資反手大買180.52億元，投信、自營商則分別買超24.55億元及賣超15.96億元。買超銀彈雖多集中在AI PC概念族群，但榜首由面板股群創掃進8476張奪得，中信金則為唯一金釵。
投信買超前十大個股，依類別分，9檔電子股、1檔金融股；依股價分，2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，榜首為群創(3481)，買超8476張，聯電(2303)、仁寶(2324)名列二、三名，分別買超7361張及買超3825張。第四及第五名為微星(2377)、中信金(2891)，其他依序為大聯大(3702)、宏碁(2353)、聯強(2347)、力成(6239)及旺宏(2337)。
群創(3481)今日獲投信大舉買超8476張，外資、自營商亦同步轉站買方，分別搶進3.6萬餘張及4918張，使得今日成交量放大至逾15萬張，股價收高在14.25元，改寫9月6日來波段高位。
●投信26日買超前十名：
1.群創(3481)收14.25元，漲0.60元或4.40%，投信買超8476張。
2.聯電(2303)收50.80元，漲0.60元或1.20%，投信買超7361張。
3.仁寶(2324)收39.05元，漲1.95元或5.26%，投信買超3825張。
4.微星(2377)收195.50元，漲2.50元或1.30%，投信買超3361張。
5.中信金(2891)收28.00元，漲0.15元或0.54%，投信買超3176張。
6.大聯大(3702)收84.10元，漲1.60元或1.94%，投信買超2796張。
7.宏碁(2353)收50.60元，漲1.60元或3.27%，投信買超2600張。
8.聯強(2347)收70.20元，漲0.40元或0.57%，投信買超2248張。
9.力成(6239)收148.00元，漲4.50元或3.14%，投信買超1795張。
10.旺宏(2337)收30.90元，漲0.40元或1.31%，投信買超1756張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.群創(3481)三大法人累計買超11萬5520張，其中外資買超11萬6557張、投信賣超63張、自營商賣超973張；融資減5993張、融券增1904張，券資比2.07%。
2.聯電(2303)三大法人累計買超1145張，其中外資賣超4萬9388張、投信買超5萬1037張、自營商賣超503張；融資增36張、融券減580張，券資比7.21%。
3.仁寶(2324)三大法人累計賣超1萬3604張，其中外資買超2萬1443張、投信賣超3萬8624張、自營商買超3576張；融資增1萬1368張、融券增917張，券資比6.40%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅26日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：