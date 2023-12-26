【時報-台北電】台股26日加權指數收17751.73點，強彈146.89點或0.83%，總成交值2295.40億元。三大法人買超189.11億元，其中外資反手大買180.52億元，投信、自營商則分別買超24.55億元及賣超15.96億元。買超銀彈雖多集中在AI PC概念族群，但榜首由面板股群創掃進8476張奪得，中信金則為唯一金釵。

投信買超前十大個股，依類別分，9檔電子股、1檔金融股；依股價分，2檔百元股、4檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，榜首為群創(3481)，買超8476張，聯電(2303)、仁寶(2324)名列二、三名，分別買超7361張及買超3825張。第四及第五名為微星(2377)、中信金(2891)，其他依序為大聯大(3702)、宏碁(2353)、聯強(2347)、力成(6239)及旺宏(2337)。

群創(3481)今日獲投信大舉買超8476張，外資、自營商亦同步轉站買方，分別搶進3.6萬餘張及4918張，使得今日成交量放大至逾15萬張，股價收高在14.25元，改寫9月6日來波段高位。

●投信26日買超前十名：

1.群創(3481)收14.25元，漲0.60元或4.40%，投信買超8476張。

2.聯電(2303)收50.80元，漲0.60元或1.20%，投信買超7361張。

3.仁寶(2324)收39.05元，漲1.95元或5.26%，投信買超3825張。

4.微星(2377)收195.50元，漲2.50元或1.30%，投信買超3361張。

5.中信金(2891)收28.00元，漲0.15元或0.54%，投信買超3176張。

6.大聯大(3702)收84.10元，漲1.60元或1.94%，投信買超2796張。

7.宏碁(2353)收50.60元，漲1.60元或3.27%，投信買超2600張。

8.聯強(2347)收70.20元，漲0.40元或0.57%，投信買超2248張。

9.力成(6239)收148.00元，漲4.50元或3.14%，投信買超1795張。

10.旺宏(2337)收30.90元，漲0.40元或1.31%，投信買超1756張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.群創(3481)三大法人累計買超11萬5520張，其中外資買超11萬6557張、投信賣超63張、自營商賣超973張；融資減5993張、融券增1904張，券資比2.07%。

2.聯電(2303)三大法人累計買超1145張，其中外資賣超4萬9388張、投信買超5萬1037張、自營商賣超503張；融資增36張、融券減580張，券資比7.21%。

3.仁寶(2324)三大法人累計賣超1萬3604張，其中外資買超2萬1443張、投信賣超3萬8624張、自營商買超3576張；融資增1萬1368張、融券增917張，券資比6.40%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅26日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)