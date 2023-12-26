【時報-台北電】台股26日開高走高，加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2295.4億元。三大法人買超189.11億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.55億元及賣超15.96億元。

外資今反手調節航空雙雄，分別減持華航1.68萬張、長榮航1.15萬張，同步結束連2買。

AI指標股緯創昨才獲外資回補1.89萬張，今又變卦轉賣超1萬張。

外資賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為華航(2610)，賣超1萬6855張，長榮航(2618)、緯創(3231)名列二、三名，分別賣超1萬1558張及賣超1萬609張。第四及第五名為陽明(2609)、華城(1519)，其他依序為微星(2377)、威盛(2388)、英業達(2356)、中興電(1513)及昆盈(2365)。

●外資26日賣超前十名：

1.華航(2610)收21.90元，跌0.30元或1.35%，外資賣超1萬6855張。

2.長榮航(2618)收31.60元，跌0.15元或0.47%，外資賣超1萬1558張。

3.緯創(3231)收97.00元，漲0.40元或0.41%，外資賣超1萬609張。

4.陽明(2609)收52.00元，漲0.20元或0.39%，外資賣超8497張。

5.華城(1519)收315.00元，跌18.50元或5.55%，外資賣超4492張。

6.微星(2377)收195.50元，漲2.50元或1.30%，外資賣超3466張。

7.威盛(2388)收157.00元，漲0.50元或0.32%，外資賣超3402張。

8.英業達(2356)收51.30元，跌0.30元或0.58%，外資賣超3110張。

9.中興電(1513)收116.50元，跌1.00元或0.85%，外資賣超2117張。

10.昆盈(2365)收14.75元，漲1.20元或8.86%，外資賣超1931張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華航(2610)三大法人累計買超2萬1213張，其中外資買超2萬570張、投信買超225張、自營商買超417張；融資增3315張、融券增553張，券資比2.44%。

2.長榮航(2618)三大法人累計買超2萬5192張，其中外資買超3萬3451張、投信賣超2638張、自營商賣超5621張；融資減3777張、融券增943張，券資比2.99%。

3.緯創(3231)三大法人累計買超4萬2930張，其中外資買超5萬8651張、投信賣超1萬6043張、自營商買超322張；融資減359張、融券增727張，券資比2.21%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅26日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)

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