【時報-台北電】台股今日在台積電坐鎮、聯發科登千金領軍，AI族群攜手航運喊衝，拉升指數大漲逾百點，改寫今年新記錄，量能續縮略顯美中不足，26日加權指數收17751.73點，漲146.89點或0.83%，總成交值2295.40億元。三大法人買超189.11億元，其中外資買超180.52億元，投信、自營商分別買超24.55億元及賣超15.96億元。

外資買超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔金融股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，8檔買超上萬張，榜首為友達(2409)，買超5萬7115張，群創(3481)、輔信(2405)名列二、三名，分別買超3萬6048張及買超1萬9070張。第四及第五名為聯電(2303)、華邦電(2344)，其他依序為台積電(2330)、宏碁(2353)、中信金(2891)、新光金(2888)及玉山金(2884)。

觀察外資買超前十大個股表現，擁抱7檔電子股最香均破萬張，又包辦買超前7大，面板和AI成大贏家，面板雙虎同聲看好明年景氣列居買超冠亞軍，2檔共抱9.3萬張，友達3天敲進10萬張，群創5天補貨15.6萬張。

AI族群續獲買盤相挺，晶圓雙雄加碼搶進，宏碁翻多買超破萬張，輔信AI PC明年Q2出貨，外資終結連7賣，反手買超1.9萬張居第三大，盤中爆量觸漲停，成交量逾7萬張登第六大，躍居AI PC大黑馬。

●外資26日買超前十名：

1.友達(2409)收18.00元，漲0.85元或4.96%，外資買超5萬7115張。

2.群創(3481)收14.25元，漲0.60元或4.40%，外資買超3萬6048張。

3.輔信(2405)收19.15元，漲1.50元或8.50%，外資買超1萬9070張。

4.聯電(2303)收50.80元，漲0.60元或1.20%，外資買超1萬8637張。

5.華邦電(2344)收28.95元，漲0.75元或2.66%，外資買超1萬5940張。

6.台積電(2330)收586.00元，漲5.00元或0.86%，外資買超1萬1633張。

7.宏碁(2353)收50.60元，漲1.60元或3.27%，外資買超1萬519張。

8.中信金(2891)收28.00元，漲0.15元或0.54%，外資買超1萬447張。

9.新光金(2888)收8.77元，漲0.08元或0.92%，外資買超9818張。

10.玉山金(2884)收25.50元，漲0.15元或0.59%，外資買超6827張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.友達(2409)三大法人累計買超4萬5964張，其中外資買超7765張、投信買超3萬6901張、自營商買超1296張；融資減3359張、融券增877張，券資比3.12%。

2.群創(3481)三大法人累計買超11萬5520張，其中外資買超11萬6557張、投信賣超63張、自營商賣超973張；融資減5993張、融券增1904張，券資比2.07%。

3.輔信(2405)三大法人累計賣超6021張，其中外資賣超6013張、投信買超0張、自營商賣超8張；融資增2119張、融券增37張，券資比1.51%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅26日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)

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