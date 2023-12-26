【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】繼HS Dent投資管理公司創辦人Harry Dent之後，又一位華爾街大空頭在歲末年終之際警告美股即將迎來「世紀大崩盤」。
精通尾部風險管理的「黑天鵝」對沖基金Universa Investments創辦人兼投資長Mark Spitznagel提出最新警告，稱美國正處於人類史上最大的信貸泡沫之中，市場可能即將崩盤，「信貸泡沫即將破裂，已無法阻止。不償還債務就會違約，然而當前的債務負擔已經到了無法償還的程度」。
上個月Spitznagel曾警告美股可能飆升，然後在聯準會開始降息時急速轉向，「到時候事情會變得非常糟糕，可能是比1929年更嚴重的崩盤」。他表示市場高度依賴聯準會十多年來的低利率政策和購債計劃，這令人深感擔憂，「很多人會認為我瘋了，但請記住，當信貸泡沫破滅時，那將是帶來非常嚴重的通貨緊縮，就像捧著一大堆現金然後點火燒了它」。
上周另一位華爾街大空頭、HS Dent投資管理公司創辦人Harry Dent也曾警告美股這一片榮景可能在2024年風雲變色。
今年以來，標普500指數漲逾20%，受AI熱潮帶動，以科技股為主的那斯達克指數今年以來大漲逾40%，可望創下自2020年來表現最佳的一年。
Dent在接受福斯Fox News Digital訪問時表示，我們將在2024年迎來「有生之年最嚴重崩盤」，「我只會告訴你一次，不要聽從你的財務顧問。市場幾年內都不會恢復正常，我們可能再也見不到美股這個位置。這次崩盤不會只是一次修正」。
這位知名經濟學家預期標普500指數明年將崩跌86%，跌至金融危機以來新低。那斯達克指數可能暴跌92%，加密貨幣可能跌96%，而美國平均房價可能腰斬、打回2012年低點。
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