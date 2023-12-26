【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】越南有個省份的省長，因涉嫌幫助某家投資公司非法採集沙石而被警方逮獲，不僅獲取無本暴利，另外因為亂挖河床，已造成全球最大糧倉之一，湄公河三角洲的沿岸到處坑坑巴巴。
越南公安廳25日晚間宣布，越南南邊與柬埔寨交界處的安江省（An Giang），被捉捕的省長被指控因協助投資公司Trung Hau Investment在當地礦場開採超額的建築砂石，並獲取不法大量金錢。這次是越南共產黨自2021年實施反腐行動以來，最新一次逮捕地方官員行動。
因為越南大打違法貪腐行為，導致多位高級政界人士和企業高層陸續被逮。8月時，由於湄公河三角洲地區出現天坑，有位公職官員因而鋃鐺入獄，總理范明正也震怒，並稱此事態非常嚴重。
根據國營的越南電視台（Vietnam Television）報導，今年截至6月中旬為止，湄公河三角洲已出現120多個大小不等的天坑，幾乎跟去年所記錄的數字一樣。越南農業部曾說，湄公河三角洲地區的天坑以及侵蝕程度，無論在數量、速度以及範圍上都有增無減。
越南國安部8月統計，投資公司Trung Hau Investment只允許開採約150萬噸的砂石，用做4條道路計畫之用，但卻偷偷共開挖近480萬噸，總獲利數字約2,530億越南盾，1,040萬美元左右。
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