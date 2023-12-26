財政部今（26）日公布12項利民措施，包括基本生活費調高至20.2萬元、遺產繼承配偶扣除額調高至553萬元，6歲以下的幼兒學前扣除額度提高至15萬元，且第2名以上加碼5成至每人22.5萬元，2024年元旦起適用，以減輕民眾負擔。
1.關鍵原物料降稅措施延長實施至2024年3月底，包含免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅；調降汽油、柴油及卜特蘭一型水泥貨物稅；調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，減輕業者營運負擔，緩和民生物資上漲壓力。
2.調高112年度每人基本生活所需費用，由每人19.6萬元調高至20.2萬元，預估受益戶數約235萬戶。
3.調高員工伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元。
4.調高112年度營利事業所得基本稅額（最低稅負制）申報門檻及計算基本稅額時基本所得額應扣除之金額，由50萬元調整為60萬元。
5.繼承案件不計入遺產總額及各項扣除額金額調高，包括被繼承人日常生活必需之器具及用具調至100萬元；被繼承人職業上之工具56萬元；配偶扣除額553萬元；直系血親卑親屬扣除額56萬元；父母扣除額138萬元；重度以上身心障礙特別扣除額693萬元；受被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額56萬元；喪葬費扣除額至138萬元。
6.調高113年度綜所稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額，包括免稅額調高至9.7萬元；滿70歲納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額14.55萬元；標準扣除額單身者13.1萬元，有配偶者26.2萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額21.8萬元；課稅級距及退職所得定額免稅金額亦分別按物價指數上漲幅度調整。
7.個人所得基本稅額（最低稅負制）申報門檻及計算基本稅額時基本所得額應扣除金額調高為750萬元；免予計入個人基本所得額之保險死亡給付金額調高為3740萬元。
8.幼兒學前特別扣除額擴大適用年齡至6歲，納稅義務人申報扶養6歲以下子女，第1名子女扣除額度提高至15萬元，第2名及以上子女加成50%，即每人扣除22.5萬元，並取消排富規定。
9.房屋租金支出改列為特別扣除項目，納稅人與配偶及受扶養直系親屬境內無自有房屋而需租屋自住，所支付之租金（減除接受政府補助部分）得列報特別扣除，每1申報戶每年扣除上限提高至18萬元。當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上（包括適用累進稅率20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或按20%課徵基本稅額）者不適用。
10.精進綜合所得稅網路申報附件上傳服務，每戶附件上傳總容量由10MB提高至15MB，並於財政部電子申報繳稅服務網新增入口點，開放時間比照紙本附件遞送期限至申報屆滿後10日（遇假日順延），於2024年5月申報綜合所得稅就能適用。
11.擴大營利事業以信用卡繳納稅款適用範圍。2024年1月1日起，營利事業得使用信用卡繳納營利事業相關自繳類稅款、綜合所得稅及營利事業所得稅扣繳稅款。
12.開放證交稅及期交稅線上繳稅。2024年1月1日起，證券交易稅及期貨交易稅之稅款，得以信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶及晶片金融卡線上繳納。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：