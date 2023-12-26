財政部今（26）日公布12項利民措施，包括基本生活費調高至20.2萬元、遺產繼承配偶扣除額調高至553萬元，6歲以下的幼兒學前扣除額度提高至15萬元，且第2名以上加碼5成至每人22.5萬元，2024年元旦起適用，以減輕民眾負擔。

1.關鍵原物料降稅措施延長實施至2024年3月底，包含免徵進口黃豆、小麥及玉米營業稅；調降汽油、柴油及卜特蘭一型水泥貨物稅；調降牛肉、奶粉、奶油及小麥等22項關稅稅率，減輕業者營運負擔，緩和民生物資上漲壓力。

2.調高112年度每人基本生活所需費用，由每人19.6萬元調高至20.2萬元，預估受益戶數約235萬戶。

3.調高員工伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元。

4.調高112年度營利事業所得基本稅額（最低稅負制）申報門檻及計算基本稅額時基本所得額應扣除之金額，由50萬元調整為60萬元。

5.繼承案件不計入遺產總額及各項扣除額金額調高，包括被繼承人日常生活必需之器具及用具調至100萬元；被繼承人職業上之工具56萬元；配偶扣除額553萬元；直系血親卑親屬扣除額56萬元；父母扣除額138萬元；重度以上身心障礙特別扣除額693萬元；受被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額56萬元；喪葬費扣除額至138萬元。

6.調高113年度綜所稅及所得基本稅額相關免稅額、扣除額、課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額，包括免稅額調高至9.7萬元；滿70歲納稅義務人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額14.55萬元；標準扣除額單身者13.1萬元，有配偶者26.2萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額21.8萬元；課稅級距及退職所得定額免稅金額亦分別按物價指數上漲幅度調整。

7.個人所得基本稅額（最低稅負制）申報門檻及計算基本稅額時基本所得額應扣除金額調高為750萬元；免予計入個人基本所得額之保險死亡給付金額調高為3740萬元。

8.幼兒學前特別扣除額擴大適用年齡至6歲，納稅義務人申報扶養6歲以下子女，第1名子女扣除額度提高至15萬元，第2名及以上子女加成50%，即每人扣除22.5萬元，並取消排富規定。

9.房屋租金支出改列為特別扣除項目，納稅人與配偶及受扶養直系親屬境內無自有房屋而需租屋自住，所支付之租金（減除接受政府補助部分）得列報特別扣除，每1申報戶每年扣除上限提高至18萬元。當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上（包括適用累進稅率20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或按20%課徵基本稅額）者不適用。

10.精進綜合所得稅網路申報附件上傳服務，每戶附件上傳總容量由10MB提高至15MB，並於財政部電子申報繳稅服務網新增入口點，開放時間比照紙本附件遞送期限至申報屆滿後10日（遇假日順延），於2024年5月申報綜合所得稅就能適用。

11.擴大營利事業以信用卡繳納稅款適用範圍。2024年1月1日起，營利事業得使用信用卡繳納營利事業相關自繳類稅款、綜合所得稅及營利事業所得稅扣繳稅款。

12.開放證交稅及期交稅線上繳稅。2024年1月1日起，證券交易稅及期貨交易稅之稅款，得以信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶及晶片金融卡線上繳納。