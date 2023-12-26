【時報編譯張朝欽綜合外電報導】一旦買進和永久持有，就能持續獲得現金回報，這是許多股息投資人的夢想。專家Johann Werther建議，也許擁有下述三檔歐洲股票，就能實現這些夢想。

如果有人打算永久持有某檔的股票，那它肯定是品質卓越的企業。此外該企業如果能定期和有規律地派發股息，那就是完美的股票。

當然這樣價值的股票不是很容易找到。下述三個股票是「買進和永久持有」股票的重要候選者。

第一為瑞士食品大廠雀巢(Nestle)的股票，股息回報率為2.9%。該股票的防禦性價值在所有危機中都歷經了考驗，而且保持了良好股息的歷史紀錄。

「人總是要吃喝」，在這樣的理念之下，雀巢擁有廣泛的品牌組合，因此可以被列入長期持有股。

第二是歐洲第一大保險商安聯(Allianz)，股息回報率為5.2%。除了吃喝以外，人們還需要很多東西，包括保險。因為隨著生活水準提高，對安全保障的需求也會增加。而該保險領域的專家就是安聯。

該檔股票在德國上市，企業擁有防禦性的商業模式，有望帶來長期性的收益增長。該股票的價值體現在每年的紅利上，雖然不是每年都在增加，但是至少一直維持不變。

第三為英國的啤酒和葡萄酒商帝亞吉歐(Diageo)，股息回報率為2.8%。我們反對把帝亞吉歐的價值等同於前述的「人總是要吃喝」的觀點，還是有一些不同。畢竟該英國公司為一家多元化的企業，旗下品牌包括吉尼斯(Guinness)啤酒、約翰走路，以及摩根船長(Captain Morgan)等。帝亞吉歐也是因為它的廣泛性和防禦性姿取向，成為買家長期持有的最佳候選股票之一。