財政部公布依據境外資金專法，實際匯回3351億元，到11月中旬完成投資1757億元，僅52％，財政部強調，9成以上是實質投資，國庫收入約有292億元。
根據2019年8月15日《境外資金匯回專法》上路，提供為期2年的租稅優惠，鼓勵台商回台投資，至2021年8月16日落日。
依據規定，在專法實施期間，第1年會回可享受8％優惠稅率、第2年匯回則可享受10％優惠稅率，如果再實質投資，稅率還可以減半，予以退稅。
據財政部統計，實施兩年依規定匯回資金有3351億元。而可以享受實質投資減半稅率，依據專法第7條規定，台商核發投資計畫核准函之日起2年內完成投資計畫。未能在期限內完成投資計畫，可以由投資方在期限屆滿前，載明理由申請展延一次，展延期間2年為限。
資金專法落日兩年，匯回的資金只有52％投資，顯然還有約半的資金閒置，財政部強調，投資1757億元有9成以上是實質投資，僅不到1成是投資在金融商品上。
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