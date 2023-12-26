新電信三雄格局確立，緊接而來的就是為了爭取更多用戶發起資費戰，重華電信更有每月499號稱是廠CP值最高的資費方案，不過財經部落客「Andyworld理財&家庭記事簿」提醒，當初投資電信三雄的人就是看上穩定配息，但電信業花錢升級設備的同時又啟動價格戰，讓人擔心賺錢效率沒跟上，儘管股價有成長，但殖利率越來越低，靠股息生活的人要注意了。
◎以下為「Andyworld理財&家庭記事簿」粉專原文：
今天看到臺灣電信三雄的資費戰又開打啦！事情導因於臺灣大併購臺灣之星，遠傳又併購亞太電信，在兩強併購之後用戶大增之下，中華電信的危機感油然而生，為了確保自身的龍頭寶座，於是在聖誕節提出優惠方面，另外兩強也旋即打出優惠牌，讓併購後的優勢能延續搶客效應。
不過會想投資電信三雄的人多數是看上有穩定的配息，而三雄也不負眾望，已經連續好幾年讓盈餘分配率達到100％，甚至超過100％的次數也有很多次。
這次以前11月的公司自結EPS來看：
中華電信EPS4.46元，明年配發應該不少於4.5元，目前殖利率約3.8％
台灣大EPS3.72元，以過去三年都配發4.3元來預估，目前殖利率約4.4％
遠傳EPS3.15元，以連續四年配發3.25元預測來算，目前殖利率約4.1％
電信業花錢升級設備，不時又打價格戰，實在有點讓人擔心賺錢的效率有沒有跟上！？雖然電信三雄的股價相較以往幾年有所增長，不過殖利率越來越低是一回事，靠股息生活的投資人這方面要再注意了。
※免責聲明：本文獲得「Andyworld理財&家庭記事簿」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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