【時報記者任珮云台北報導】聖誕節剛過，緊接著又是跨年交換禮物的熱門節日，身為家長若正在煩惱要給小孩的禮物，不妨考慮挑選適合長線投資的ETF基金，透過時間複利的威力，幫小孩累積未來留學或人生的第一桶金，提早開啟投資理財之路！獨身族也可提早做好退休規畫，國泰投信ETF研究團隊即建議，選擇市值型ETF，長期布局台灣領袖級的標竿企業。

目前台股掛牌有超過10檔聚焦在低碳和ESG的被動型ETF，以今天收盤價來看，價格最高為元大臺灣ESG永續(00850)，而最容易入手的價格為永豐台灣ESG(00888)，今天收盤價為14.25元。

觀察台股市場明年度展望，不只有選舉行情和紅包行情可期待，法人普遍預期破萬八不是難事，看旺台股未來行情，2024年受惠最快第二季可能迎來降息，公債殖利率下降的趨勢相當明確，股債市明年起會有較明顯的多頭走勢，以國泰金控近日公布的12月國民經濟信心調查結果也顯示，受訪者中有40.5％的人認為未來半年台股會上漲，同時也有30.6％的民眾有意願將現金或定存轉入股票市場，投資人對市場亦有相當高的信心。

國泰台灣領袖50(00922)經理人蘇鼎宇進一步說明，投資要留意「大環境的變化」，接下來的30年，全球市場有一個絕對且商機明確的走向，就是邁向淨零之路的「低碳轉型」，而且是全球包括台灣的政府帶著企業一起做，透過政策推動，減碳已經成為台灣企業的必須之課，表現優異的企業才有機會立足市場，這也是00922標的指數「MSCI台灣領袖50精選指數」的編製特色，讓投資人有機會跟上這波綠色轉型的無限商機。