【時報記者任珮云台北報導】全球戶外機能服飾大廠光隆實業(8916)今(26)日召開法說會，董事長詹賀博表示，今(2023)年前三季雖受客戶下單保守、訂單縮減影響，營收較去年同期減少21.5%，然光隆致力於優化產品組合，前三季成衣營收比重已突破60%，帶動合併毛利率優於去年同期，合併營益率亦維持高檔，隨著成衣廠營運谷底已過，光隆計劃擴增新品項及引進新品牌客戶，力拚明年業績重返雙位數成長。
光隆成衣今年前3季營收39.34億元，雖然相較去年減少13.2%，但營收比重已突破60%。在產品結構方面，主力的戶外機能產品比重仍持續上升至66%，比去年提升5個百分點。隨著公司持續推動產品組合優化，將帶動利潤率向上攀升，正逐步擺脫過去容易受到季節性影響的情形。
此外，光隆持續著重於新產品的開發，與客戶維持緊密的合作，且戶外機能產品的設計能力屢獲國際大獎肯定，今年德國慕尼黑運動暨戶外用品展（ISPO Munich）中，有兩家客戶新產品羽絨睡袋與滑雪褲在光隆協助開發下，獲得ISPO Award獎項，廣受評審好評。
產能方面，光隆成衣海外擴張持續進行中，包括越南擴增10條新產線，以及第二產區的印尼新廠，初期規劃6條新產線，即將陸續投產，隨著新產能的開出，將有利於爭取低單價但批量較大的訂單。
展望明年，詹賀博表示，目前成衣廠營運谷底已過，隨著北半球步入冬季，尤其中國華北與東北地區出現「跳崖」式降溫大暴雪，羽絨服需求強勁，訂單能見度最遠已看到明年第3季，明年成長動能掌握度相當高，預估明年第2、3季營運將較今年同期明顯回溫，營收可望達到雙位數成長。
詹賀博指出，光隆未來將持續以成衣作為發展主軸，目標是2026年佔整體營收比重達70%，成為主要成長動力來源；此外，戶外機能服飾成長也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率提升，因此，未來獲利成長幅度可望進一步超越營收成長幅度，並為穩定的股利配發政策注入一劑強心針。
根據光隆的最新股利政策，今年配發普通股現金股利3.8元，已於8月15日除息，殖利率6.9%。光隆普通股現金股利已連續10年維持3元以上水準，未來將持續維持穩定的現金股利政策，以回饋股東。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：