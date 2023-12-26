【時報記者任珮云台北報導】全球戶外機能服飾大廠光隆實業(8916)今(26)日召開法說會，董事長詹賀博表示，今(2023)年前三季雖受客戶下單保守、訂單縮減影響，營收較去年同期減少21.5%，然光隆致力於優化產品組合，前三季成衣營收比重已突破60%，帶動合併毛利率優於去年同期，合併營益率亦維持高檔，隨著成衣廠營運谷底已過，光隆計劃擴增新品項及引進新品牌客戶，力拚明年業績重返雙位數成長。

光隆成衣今年前3季營收39.34億元，雖然相較去年減少13.2%，但營收比重已突破60%。在產品結構方面，主力的戶外機能產品比重仍持續上升至66%，比去年提升5個百分點。隨著公司持續推動產品組合優化，將帶動利潤率向上攀升，正逐步擺脫過去容易受到季節性影響的情形。

此外，光隆持續著重於新產品的開發，與客戶維持緊密的合作，且戶外機能產品的設計能力屢獲國際大獎肯定，今年德國慕尼黑運動暨戶外用品展（ISPO Munich）中，有兩家客戶新產品羽絨睡袋與滑雪褲在光隆協助開發下，獲得ISPO Award獎項，廣受評審好評。

產能方面，光隆成衣海外擴張持續進行中，包括越南擴增10條新產線，以及第二產區的印尼新廠，初期規劃6條新產線，即將陸續投產，隨著新產能的開出，將有利於爭取低單價但批量較大的訂單。

展望明年，詹賀博表示，目前成衣廠營運谷底已過，隨著北半球步入冬季，尤其中國華北與東北地區出現「跳崖」式降溫大暴雪，羽絨服需求強勁，訂單能見度最遠已看到明年第3季，明年成長動能掌握度相當高，預估明年第2、3季營運將較今年同期明顯回溫，營收可望達到雙位數成長。

詹賀博指出，光隆未來將持續以成衣作為發展主軸，目標是2026年佔整體營收比重達70%，成為主要成長動力來源；此外，戶外機能服飾成長也將進一步帶動毛利率、營業淨利率、淨利率提升，因此，未來獲利成長幅度可望進一步超越營收成長幅度，並為穩定的股利配發政策注入一劑強心針。

根據光隆的最新股利政策，今年配發普通股現金股利3.8元，已於8月15日除息，殖利率6.9%。光隆普通股現金股利已連續10年維持3元以上水準，未來將持續維持穩定的現金股利政策，以回饋股東。