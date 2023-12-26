Business Insider報導，華爾街最悲觀的對沖基金經理人Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）向市場發出崩盤即將來臨的警訊，表示美國正在邁向「人類史上最大的信用泡沫」。
史匹茲納格爾是華爾街最悲觀的對沖基金經理人之一，也是「黑天鵝」投資法的先鋒，他最近受訪時表示，受到美國信用市場龐大泡沫所賜，崩盤已愈來愈接近。史匹茲納格爾曾提及此次市場崩潰將比1929年更嚴重。
他說：「我們正在人類史上最大的信用泡沫，這完全是因為人為的低利率以及經濟裡人為流動性所致，這在金融海嘯時期就曾爆發過。」
他指出，「當信用泡沫結束時，就會破裂，沒有任何方式能阻止，債務必須要償還，或是以違約方式結束，當然，現今的債務重擔已到無法償還的程度。」
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