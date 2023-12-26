農曆年後通常是轉職高峰，但對科技業來說可能不是如此，有網友在知名社群平台發文詢問，有多少科技業人才打算在年後轉職？引發其他網友討論。有網友分析，其實8月底離職或轉職，才是最划算的時間點。

該名網友表示，科技業除了三節獎金外，還有績效獎金和年中獎金，科技人每年最大包的獎金、分紅不一定就是年終獎金，年中通常才是「最大包」，在細算之下，8月底離職或轉職才是最划算的時間點，而且這時間同時碰上大學畢業季，通常企業也會釋出更多職缺。

該網友提到，通常科技業1、2月領年終，4月知道年度調薪結果，5、6月領端午節獎金，7月領年中獎金，因此，若是農曆年後轉職，恐怕會少領一大包，他認為8月離職最賺。

其他網友則說，科技業想轉職恐怕要考慮清楚，因為今年面臨科技業寒冬，這幾個月工作越來越難找，就算是頂大碩士畢業，要找工作也不容易。

根據1111人力銀行資料庫數據，目前整體工作機會數61.8萬筆，科技業整體工作機會數則有超過5萬筆，從半導體業徵才現況來看，半導體工程師人力缺口13.37%最大，再來依序是半導體設備工程師8.13%、技術人員7.54%、作業員7.02%及機械操作人員5.52%。