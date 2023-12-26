韓國熱門觀光景點之一的景福宮部分外牆，16日遭人惡意塗鴉，因受損封閉的牆面原先預計花費一週復原，但因低溫降雪等酷寒天候中斷作業，牆面延至2024年1月4日才能重見天日。

韓國文化財廳預計29日完成清除塗鴉、修色等修復工作，經諮詢專家後，決定於2024年1月4日撤除受損牆面的隔板。

這次事件後，除強化古蹟周邊巡邏、監控工作，文化財廳旗下的宮陵遺跡本部也對韓國4大宮闕、宗廟及朝鮮王陵內部進行檢查，發現部分建築內部柱體、牆面等處都有遭人以鉛筆、油性筆、修正液及尖銳物品留下的塗鴉痕跡，相關單位也將加強檢查、修復工作。

景福宮西側迎秋門兩側及國立古宮博物館周邊外牆在16日凌晨遭人以噴漆塗鴉，警方展開調查後不久，17日晚間又有人模仿犯罪，在景福宮迎秋門左側牆面以噴漆寫上某歌手的姓名與專輯名稱。

模仿犯罪的28歲薛姓嫌犯已依違反文化財保護法罪嫌遭警方羈押，他在犯案後將塗鴉結果拍下並上傳至部落格，向警方陳述時表示「不覺得抱歉，我只是在做藝術」，還認為在古蹟上塗鴉的行為「很了不起」。

據警方調查，薛姓嫌犯並無精神病史，犯案當時也並非酒醉狀態。

16日率先在景福宮外牆塗鴉的犯人則是一名17歲林姓少年，他與一同前往現場的16歲金姓女友在19日落網，之後供稱在聊天軟體telegram聊天室看到有人以300萬韓元（約新台幣7.3萬元）報酬招工，因此才特地從京畿道水原市前往景福宮塗鴉。

據林姓少年陳述，對方自稱「李組長」，透過telegram向他指示具體移動路線及塗鴉地點，之後還要求他在鄰近光化門廣場的世宗大王像上塗鴉，但林姓少年以警備過於森嚴為由拒絕。

林姓少年犯案前僅透過銀行帳戶向「李組長」收取10萬

韓元訂金與交通費，但對方事後只告訴他「已經把550萬韓元藏在水原某處」，實際上並未支付酬勞，還在媒體曝光警方正在追查此事時，傳來訊息說，「你們兩人應該完了，快逃吧」。

被視為共犯的金姓少女落網當天即獲釋，據調查並未實際動手塗鴉，只是與林姓少年一起計畫犯案並同行。警方向法院申請羈押林姓少年但被駁回，後續預期再傳喚林姓少年，以追查唆使犯罪的幕後黑手。（編輯：高 照芬）1121226