俄羅斯扶植的克里米亞行政首長今天說，克里米亞費奧多西亞港口遇襲引發火災。烏克蘭空軍隨後表示已對當地發動空襲，摧毀俄羅斯黑海艦隊的「新切爾卡斯克號」。

法新社報導，俄羅斯大型登陸艦「新切爾卡斯克號」（Novocherkassk）疑似運載用於俄烏戰爭的無人機。

烏克蘭空軍在通訊平台Telegram上發文說，這艘登陸艦已遭他們的飛行員「摧毀」，還說「大家認為它運載『見證者』（Shahed）」。見證者是指俄羅斯經常用來對付烏克蘭的伊朗製自殺式無人機。

路透社和「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）在Telegram上表示，烏克蘭今天凌晨發動攻擊，摧毀費奧多西亞（Feodosia）的「新切爾卡斯克號」，但未提供相關證據。

歐勒什丘克說：「俄羅斯艦隊規模正變得愈來愈小！感謝空軍飛行員和所有參與的人員。」

俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）稍早僅表示，烏克蘭攻擊費奧多西亞港口區引發火災，但火勢很快獲得控制。

阿克瑟諾夫在Telegram上說：「所有相關緊急救援單位都在現場。多棟房子的居民都將撤離。」他說這個港區已拉起封鎖線。

多家俄羅斯新聞網站上傳Telegram的畫面顯示港區發生強烈爆炸起火。

俄羅斯2014年併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea），廣受國際譴責。

烏克蘭經常對克里米亞發動攻擊，尤其鎖定俄軍攻擊。烏克蘭2022年4月聲稱將俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）擊沉。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1121226