【時報記者葉時安台北報導】為宣達財政部對於所屬事業機構、公股投資銀行所屬籃球隊及棒球隊球員誠信之重視，與協助球員正確處理不當干擾情事之決心，財政部於112年12月26日周二舉行公股球員防護網聯繫平台啟動會議，邀集法務部、台灣台北地方檢察署、廉政署、台灣銀行股份有限公司、台灣菸酒股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司所屬球員、防護員及教練共同參與。

財政部部長莊翠雲致詞時表示，以守護公股球員為核心建立聯繫平台，規畫短、中、長期執行策略並跨域結合法律及司法實務專業部門，透過關懷輔導、預警通報及編撰職業倫理教材等方式，引導公股事業機構重視環境、社會及公司治理(ESG)及誠信、透明、法遵等反貪誠信議題，並持續以公益為目的，善盡企業社會責任，由政府機關帶領與企業共同實踐誠信治理的目標，進而有效提升國家整體的競爭力。

法務部常務次長黃謀信致詞時指出，本平台啟動會議的意義，可以從幾個角度彰顯其價值，第一、透過推廣球員誠信守法法紀教育，來增強球員「防護(防弊)」的價值；第二、透過聯繫平台運作，由台北地方檢察署與財政部所屬事業機構攜手合作，加強溝通聯繫，齊心守護職業球類比賽環境，能達到「預警及通報」功能；第三、財政部及所屬事業機構重視企業誠信，能促進國家廉能。另外，邀請台北地檢署檢察官以賭博罪及球員若遭遇威脅、恐嚇、利誘等情事之應處作為等議題進行專題演講，強化公股事業球員誠信理念及建立正確法治觀念，進而協助該部所屬事業機構與公股投資銀行善盡社會誠信責任。