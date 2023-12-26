澳洲官員今天表示，耶誕節夜晚的狂風暴雨導致澳洲東部11萬戶停電，一名女子因樹木倒塌喪命。
法新社報導，能源公司Energex表示，風暴造成「災難性」破壞，昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane）和黃金海岸（Gold Coast）地區電線被吹落，民眾無電可用。
Energex在社群媒體發布的最新消息表示：「這很難啟齒，但部分客戶會有幾天停電，我們看到的是氣旋規模的災難性和廣泛的災損。」
聲明還說：「每分鐘都有關於進一步損壞的報告。」
昆士蘭州救護部門表示，一名59歲女子在黃金海岸街道上被倒下的樹砸中。
在現場的護理人員紐敦（Jaye Newton）表示：「很不幸，她頭部重傷，回天乏術，讓人非常難過。」
他告訴記者，另有一名女子因樹木倒塌被困在車內一個多小時。
紐敦說：「跟災區沒兩樣，道路上到處都是樹木。」他說，狂風把樹木連根拔起，吹落屋頂瓦片。
澳洲氣象局表示，預計今天稍晚將出現伴隨破壞性陣風、大冰雹和強降雨的強烈雷暴天氣。
氣象局在社群媒體警告說：「可能再次出現非常危險的嚴重雷暴。」氣象局並對距離黃金海岸內陸約40公里的一條河流發布洪水警報。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1121226
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