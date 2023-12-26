台灣即將在2025年邁入超高齡社會，65歲以上老年人口占總人口比率將達20％，人口老化議題已成國安問題。勞動部為獎勵中高齡者重返職場紛紛祭出方案，包括壯世代就業獎勵、中高齡僱用獎助措施、繼續僱用高齡者補助計畫等，為勞動市場增添活水。

其中「壯世代就業獎勵」即將在明年1月推出，補助對象是失業連6個月以上之55歲勞工或依法退休者，只要穩定就業3個月可領3萬元，就業6個月最高可領到6萬元，預計號召10萬名退休人士投入勞動力。

現階段台灣55至59歲之間的族群，勞動參與率也不到60％，比起香港、新加坡、美國都還低，65歲以上族群全職工作者僅占8.8％，對比於日、韓等國的30％，遠遠偏低。

國民黨總統候選人侯友宜曾表示，不少屆齡退休年齡身體仍然健康，可以豐富經驗繼續投入職場，延退是必然要走的路。不過，也有專家認為，延後退休不是根本解方，企業應該鎖定50至60歲中高齡者，提高該族群勞動參與率。

民進黨總統候選人賴清德也鼓勵中高齡者貢獻專長，協助有意願者在就業市場發揮所長、續留職場，以維繫產業發展必要勞動力，及提升高齡人力運用範疇。

民眾黨總統候選人柯文哲在今（26）日政見發表會指出，目前勞保、就業只到65歲，應該要改變，去除老人汙名化標籤，應該稱「壯世代」，讓老人從負擔變資產，每個人自由選擇繼續留在職場；並建立第三人生大學，可將退場大學改成養老村，活到老學到老。