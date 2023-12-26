【時報-台北電】證券時報網訊，大陸財政部統計，2023年11月，全國發行新增債券2109億元(人民幣，下同)，包括一般債券257億元、專項債券1852億元。累計前11月，發行新增債券4兆5465億元，其中一般債券6831億元、專案債券3兆8634億元。

國家11月發行再融資債券4563億元(一般債券1844億元、專款債券2,719億元)。累計前11月發行再融資債券4兆5953億元(一般債券2兆6047億元、專項債券1兆9906億元)。

國家11月合計發行地方政府債券6672億元(一般債券2101億元、專案債券4571億元)。累計前11月共發行地方政府債券9兆1418億元，其中一般債券3兆2878億元、專項債券5兆8540億元。(編輯：廖小蕎)

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