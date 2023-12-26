【時報-台北電】深圳證券資訊有限公司宣布修訂創業板成長指數，於明年1月3日正式實施。

修訂方向如下：

一、指數名稱和簡稱分別修訂為創業板成長指數和創業成長。

二、選樣空間修訂為上市時間超過半年，非ST、*ST，最近一年無重大違規、財務報告無重大問題，最近一年經營無異常、無重大虧損且考察期內股價無異常波動的符合「三創四新」定位的創業板上市A股。

三、樣本數修訂為50隻。

四、選樣方法修訂為剔除最近半年日均成交金額後30%的股票，將剩餘股票按業績增長和預期盈利兩個維度加權計算綜合得分，據此計算傾斜因子，根據調整自由流通市值從高到低排序，選取前50檔股票作為樣本股。

五、緩衝區設定修訂為不設定緩衝區。

六、調倉頻率修訂為季度定期調整。

七、權重調整規則修訂為單一樣本權重不超過10%，前五大樣本股權重之和不超過40%。（編輯：張嘉倚）

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