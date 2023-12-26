疾病管制署26日表示，第51周門急診類流感就診人次為85,912人次，門急診類流感就診病例百分比分別為1.38％及12.0％，近期呈略升趨勢，且高於前三年同期；近四週合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（41.9％）為多，其次為流感病毒（25.4％）、副流感病毒（15.1％），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。

社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近二周B型流感占比持平。目前流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，且近期氣溫變化大，須持續觀察疫情變化。截至12／25，國內公費流感疫苗已接種625.9萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共215.6萬人已接種，接種率51.5％，尚未達目標值（55.0％）。六都則均尚未達標（45.0％～54.2％），目前全國公費流感疫苗剩餘約32萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

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