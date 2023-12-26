疾病管制署26日公布國內上週新增326例本土確定病例（併發症），較前一週新增259例上升，新增病例中99％未接種新冠XBB疫苗。另上週新增37例死亡病例，較前一週新增32例上升，新增死亡個案中97％未接種新冠XBB疫苗。

近期國內疫情上升，併發症及死亡發生風險持續，全球COVID-19陽性率處高點，多地區處陽性率高點或回升，鄰近之東南亞國家病例數亦呈上升趨勢，須密切監測疫情變化。

疾管署說明，近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （73％）為多，其次為JN.1（9％）及XBB.1.9.1（6％）等；境外檢出病毒株以EG.5（44％）為多，其次為JN.1（39％）及BA.2.86（6％）等。世界衛生組織（WHO）於12／13 將JN.1列為需留意變異株，迄已有41國／地區報告該變異株，全球自10月下旬3.3％上升至12月上旬的27.1％，其中以新加坡、法國、瑞典、英國、美國及加拿大等國占比快速上升。依現有證據顯示，JN.1可能具有較高免疫逃脫性及傳播力，惟疾病嚴重度並未上升，風險評估結果為「低風險」。

疾管署表示，國內近期新冠疫情上升，併發症中65歲以上長者占78％；死亡個案中65歲以上長者占90％。

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