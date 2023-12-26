【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周末一艘有以色列背景的商船在印度海岸遭到襲擊，印度海軍在周一晚間宣布將在阿拉伯海（Arabian Sea）部署多艘導彈級驅逐艦，以維持該國在區域的「威懾力」。

阿拉伯海位處阿拉伯半島和印度半島之間，屬於印度洋的一部分。

印度海軍在聲明中表示，將調查周一停靠在孟買的MV Chem Pluto號貨輪遭到襲擊的事件，初步報告指出是遭到無人機襲擊，但需要進一步的法醫和科技分析來確認攻擊工具，包括所使用的爆炸物種類與數量。此外，考量到阿拉伯海最近發生的攻擊事件，印度海軍已在多個地區部署導彈級驅逐艦莫爾穆岡號（INS Mormugao）、科欽號（INS Kochi）和加爾各達號（INS Kolkata），以維持威懾力。

MV Chem Pluto號的船東是日本公司，但由荷蘭公司經營、懸掛利比亞國旗又有以色列背景，在遇到攻襲時，船上載運著沙烏地阿拉伯的原油。該船的船員包括21名印度人和1名越南人。

美國國防部證實，一架從伊朗起飛的無人機23日周六在印度洋襲擊一艘化學品油輪。此為自2021年以來，伊朗第七度對商業航運發動攻擊，令人擔心以哈衝突所引發的地緣政治風險可能已經向外擴散到西印度洋，甚至可能波及地中海，對全球海運與供應鏈造成的風險持續擴大。

伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guards）指揮官Mohammad Reza Naqdi准將周一警告，如果美國與其盟友以色列持續在加薩犯下罪行，那麼地中海、直布羅陀海峽等其他水道也可能遭到封鎖。

這對美國而言可說是一波未平一波又起，以美國為首的紅海護航聯盟才剛完成部署，丹麥「航海王」馬士基集團（Maersk）周日宣布，該公司將準備重啟紅海和亞丁灣的航運業務，但截至目前為止，其他同業似乎仍在觀望，尚未宣布跟進。

由於旗下船隻受到葉門親伊朗的胡塞武裝組織攻擊，馬士基在12月初暫停派遣船隻穿越位於紅海南端的曼德海峽（Bab el-Mandeb strait），導致大多數航線不得不改道，放棄行經全球商業命脈蘇伊士運河。

伊朗外交部發言人周一表示，美國指控是伊朗襲擊印度附近船隻的說法「毫無根據」。