農曆春節前向來是轉職旺季，但對科技業來說，固定的年終獎金並非最大包，相較可同時領到績效與年中獎金的8月，可領到的金額多更多，不僅距離下一包有2個月，也因恰巧碰上大學畢業季，工作職缺釋出較多，網友多認同，8月底離職跳槽其實更划算。
網友分析，科技業通常是在每年1、2月領年終，4月則會知道年度調薪結果，而到了5、6月領端午節獎金，7月領年中獎金，若是農曆年後轉職，恐怕會少領一大包，因此8月離職最賺。
不過，也有不少網友感嘆，今年面臨科技業寒冬，近幾個月工作難找，「9、10月後明顯面試邀約減少，企業也不怎麼查看履歷」、「別說四中，四大也很難找，只能找同學內推」，提醒就算是頂大碩士畢業找工作也不容易，奉勸想轉職者要考慮清楚。
1111人力銀行盤點半導體業徵才現況，以半導體工程師13.37%的人力缺口最大，再來是半導體設備工程師8.13%、技術人員7.54%、作業員7.02%以及機械操作人員5.52%。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，2023年新鮮人平均薪資3萬1452元，其中資訊相關學系起薪最高，平均為3萬9032元，逼近4萬元大關，由於外界看好2024年半導體為首的科技業復甦，有轉職需求者，不妨把握機會積修提升自身能力，或培養AI技能等專長，為職涯增加含金量。
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