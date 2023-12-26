【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在北京政府出面表示，沒有要打壓反而要支持電玩產業下，為了撫平投資者不安的心，部分大陸中小型網遊公司陸續宣布，將祭出庫藏股計畫。市場認為，這對穩定股價有一定的作用，尤其是中小型股票的上下波動較大。

22日，中國大陸電玩監管機構，本來是要禁止實施多項獎勵方案的網遊業者給每天都上網、首次玩遊戲，或者是連續多次打電玩的玩家等。但消息一傳到股市造成這些電玩公司股價崩盤。

截至25日晚上止，已有8家業者公布買回自家股票的計畫，總金額達7.8億人民幣，約1.1億美元。這些公司行號給的理由是，對中國大陸電玩遊戲重拾信心，以及保護投資者的權益。

在傳出這些庫藏股之前，中國大陸電玩監督單位NPPA（國家新聞出版署）先前強硬的立場已不復見。NPPA於23日出具聲明指出，政府將在認真研究大眾意見後，進一步完善修改提議。

隨後在25日，中國大陸政府立刻發給105款國產網路遊戲，12月份的新許可證。分析師觀察到，這代表中央還是支持電玩遊戲的發展。大陸網遊在2021以及2022年遭到長期嚴格管控之下，今年才剛開始慢慢恢復成長。

上海上市的廈門吉比特網絡技術公司股價，在前兩個交易日時重挫13%之後，26日午盤一度上漲2.4%。至於深圳上市的完美世界公司，在過去兩日暴跌14%以後，目前股價跌約1.75%。

全球最大電玩遊戲業者騰訊以及強勁競爭對手網易，22日受到賣壓衝擊，這兩家香港掛牌的陸企市值大幅失血800億美元。25與26日皆休市的香港市場，預訂27日恢復交易，屆時就知道大陸的大型電玩業者如何表態。