【時報記者任珮云台北報導】如何在永續環保與經濟成長之間取得平衡，已成為全球發展焦點。台灣紡織業為全球知名運動、休閒品牌重要供應鏈，為因應國際紡織非營利組織紡織交易所與其會員共同承諾2030年全球紡織供應鏈將減碳45%，台灣的紡織業者積極投注在「減碳」、「再回收」等生產技術。包括新纖(1409)、力麗(1444)、遠東新(1402)、福懋(1434)等，其「減碳」、「再回收」產品都已經獲得國際大廠的肯定。
遠東新世紀今年年提供FIFA女子世界盃運動賽事16隊隊員及歐洲冠軍聯賽穿著「海洋回收抗爆球衣」，以及以其所研發之全新負碳技術製成產品，獲得ZARA、H&M，以及ADIDAS的青睞。而其尼龍66亦成功切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車材市場。
力麗則推出具有觸感柔順，達防火標準特性的BOPA尼龍薄膜，未來將朝電子科技材料及其他功能性薄膜材料發展。力麗加工絲也獲蘋果肯定，今年iPhone 15系列新機新款Type C接頭的USB編織傳輸線，即是採用力麗產品。
而福懋(1434)的生質耐隆56含有45%取自非食用性玉米、蔗糖等植物成分；生質耐隆410含有70% 取自非食用性玉米、蔗糖等植物，以及尼龍11則由100%蓖麻油萃取製成。
新纖在環保紗和再生聚酯（r-PET）也有世界的知名度。新纖再生聚酯品質穩定，符合食品、飲料容器的安全標準，集團已成為國際知名食品、飲料及包材大廠推動環保、減碳及永續經營的重要策略夥伴，除了已獲台灣、美國及日本等國的FDA品質認證，也陸續取得台灣、泰國、歐洲、美國與日本的飲料廠商認證。
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