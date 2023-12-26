【時報-台北電】歐美逢耶誕假期，今(26)日台股開高走高，收盤再創今年新高。今日外資(不含外資自營商)買超180.5178億元，投信買超24.5546億元，自營商賣超15.9586億元，三大法人買超189.11億元。

外資在本周一小賣超約8.7億元後，今日急速重回多頭行列，且單日買超達180億元，本月及今年進入倒數一周，外資在耶誕假期期間也續加碼台股，本月至今日止，外資買超達1118億元，延續11月的積極多方操作；今年至今日止，外資買超台股2070億元，今年也將終止外資連續賣超台股的態勢。距2023年封關只剩三個交易日，台股在外資買超並拉抬台積電、聯發科等權值股，在本周五2023封關日前先創下新高行情。

歐美市場正逢耶誕假期，台股在內資控盤呈現類股輪動加速，拉抬集中市場指數收今日最高，且超越前波高點17743點。台股今日創下今年以來新高，也是近一年半來新高；集中市場收盤17751.73點，上漲146.89點、漲幅0.83%，成交金額僅2264.32億元。

今日股匯齊揚。台幣早盤持續升值，盤中匯價創逾五個月新高。

美股周一休市，台積電(2330)今開高走高，聯發科(2454)攻克千元大關；AI PC題材續熱，今早資金力拱低價的仁寶(2324)再創長期股價新高；配合AI霸主輝達之台系供應鏈領袖台積電收高，AI族群表現穩健，亦成為帶動台股上攻17700點的要角之一。

股王世芯-KY(3661)今年營運續旺，明年仍樂觀，股價在重回5日線之上後，今早續攻並提振千金股及AI族群多頭氣勢。

資金也力拱低價股，除了仁寶外，隨著面板止跌訊號浮現，明年初面板醞釀漲價，面板雙虎友達(2409)、群創(3491)連袂大漲。

中低價的記憶體華邦電(2344)、南亞科(2408)也重啟漲勢。

台幣持續升值，盤中匯價續創逾五個月新高。

歐美逢聖誕假期，今(26)日早盤美元指數小跌，台幣兌美元早盤繼續走升，升破31.100元，最高升值9.2分至31.048元，再刷新逾五個月盤中新高，中午升值8.2分，暫收31.058元。下午台幣仍走升，目前新台幣兌美元為31.061元，升值7.9分（編輯：沈培華）