【時報記者張漢綺台北報導】三商家購(2945)致力優化商品結構，三商家購總經理邱光隆表示，2024年將持續品類檢討，加速差異化商品開發，優化精進商品結構，包含自有品牌、自辦進口商品，零售導入藥妝商品等，公司亦持續展店，「美廉社」明年預計擴增100家加盟店，含直營店輔導轉加盟店，「Tomod’s特美事」目標年度展店12家，並規劃開放加盟，「心樸市集」亦正式啟動連鎖展店模式，目標10家門市。

三商家購今天舉行法說會，邱光隆表示，2023年營收雖然較去年衰退，但前3季合併毛利率25.62%，優於2022年，稅後盈餘為6725萬元，年增1.63倍，每股盈餘為1元，累計前11月合併營收達128.43億元，獲利成長主要因品類調整，助於毛利提升，以及今年增加販售咖啡門市、蝦皮店到店、Uber Eats外送等延伸性服務營收。

三商家購表示，12月遇到入冬以來霸王級寒流，也帶動消費成長，且歲末年終，耶誕檔期、聚會聚餐、尾牙的特殊性消費需求，加上提前啟動的春節圍爐年菜預購等，全力衝刺最後一個月業績。

展望2024年，邱光隆表示，2024年還是會持續品類檢討，加速差異化商品開發，優化精進商品結構，包含自有品牌、自辦進口商品，零售導入藥妝商品等；在展店方面，2023年「美廉社」店家數達811家，我們展店不求速度，明年預計擴增100家加盟店，含直營店輔導轉加盟店，明年直營VS加盟比例可望達66:34，並規劃改裝100家店，提供更完善的消費環境，其他則維持既有店數。

在「Tomod’s特美事」及「心樸市集」方面，「Tomod’s特美事」目標年度展店12家，並規劃開放加盟；「心樸市集」正式啟動連鎖展店模式，目標10家門市。

至於美廉社線上購物「Go美廉」，2024年度規劃開放，網路訂購後，可到店取貨、線下商品與線上同步販售、導入Tomod’s特美事商品等多項服務，並分階段進行，隨著各品牌皆增強營運動能，看好2024年第1季表現。

繼先前於零售業開第一槍後，2024年門市人員調薪7%到9%後，邱光隆表示，由於今年獲利成長，將依「業績獎金分紅、績效考核獎金」發放近億元給員工，並預計於2月5日提前入帳，讓員工提前置辦年貨好過年。