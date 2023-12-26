【時報記者張漢綺台北報導】三商家購(2945)致力優化商品結構，三商家購總經理邱光隆表示，2024年將持續品類檢討，加速差異化商品開發，優化精進商品結構，包含自有品牌、自辦進口商品，零售導入藥妝商品等，公司亦持續展店，「美廉社」明年預計擴增100家加盟店，含直營店輔導轉加盟店，「Tomod’s特美事」目標年度展店12家，並規劃開放加盟，「心樸市集」亦正式啟動連鎖展店模式，目標10家門市。
三商家購今天舉行法說會，邱光隆表示，2023年營收雖然較去年衰退，但前3季合併毛利率25.62%，優於2022年，稅後盈餘為6725萬元，年增1.63倍，每股盈餘為1元，累計前11月合併營收達128.43億元，獲利成長主要因品類調整，助於毛利提升，以及今年增加販售咖啡門市、蝦皮店到店、Uber Eats外送等延伸性服務營收。
三商家購表示，12月遇到入冬以來霸王級寒流，也帶動消費成長，且歲末年終，耶誕檔期、聚會聚餐、尾牙的特殊性消費需求，加上提前啟動的春節圍爐年菜預購等，全力衝刺最後一個月業績。
展望2024年，邱光隆表示，2024年還是會持續品類檢討，加速差異化商品開發，優化精進商品結構，包含自有品牌、自辦進口商品，零售導入藥妝商品等；在展店方面，2023年「美廉社」店家數達811家，我們展店不求速度，明年預計擴增100家加盟店，含直營店輔導轉加盟店，明年直營VS加盟比例可望達66:34，並規劃改裝100家店，提供更完善的消費環境，其他則維持既有店數。
在「Tomod’s特美事」及「心樸市集」方面，「Tomod’s特美事」目標年度展店12家，並規劃開放加盟；「心樸市集」正式啟動連鎖展店模式，目標10家門市。
至於美廉社線上購物「Go美廉」，2024年度規劃開放，網路訂購後，可到店取貨、線下商品與線上同步販售、導入Tomod’s特美事商品等多項服務，並分階段進行，隨著各品牌皆增強營運動能，看好2024年第1季表現。
繼先前於零售業開第一槍後，2024年門市人員調薪7%到9%後，邱光隆表示，由於今年獲利成長，將依「業績獎金分紅、績效考核獎金」發放近億元給員工，並預計於2月5日提前入帳，讓員工提前置辦年貨好過年。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：