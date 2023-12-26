【時報記者葉時安台北報導】國發會周三即將公布11月台灣景氣對策信號，9月忽然閃轉黃藍燈，然10月又轉為低迷藍燈，不過展望後市，內需穩定與庫存去化結束可望帶動出口與投資，預期今年11月景氣燈號回升至黃藍燈，尤其庫存去化告一段落，AI等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入年底銷售旺季，但後續須留意大陸貿易壁壘調查、取消部分ECFA關稅減讓等變數。

台灣今年10月景氣對策信號綜合判斷分數為16分，月減少1分，燈號轉為藍燈，主要因素為出口由9月的正成長，10月轉為負成長，但考量後續11月及12月出口應轉為正成長，11月景氣燈號將再轉為黃藍燈機會不小。在10月景氣9項構成項目中，股價指數由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分，海關出口值由綠燈轉呈藍燈，分數減少2分；其餘7項燈號不變。

景氣指標方面，領先指標不含趨勢指數為97.64，較上月下降0.71%；同時指標不含趨勢指數為100.76，較上月上升1.28%。景氣領先指標續跌，同時指標持續回升，顯示台灣景氣雖仍處低緩狀態，但已出現落底跡象 。

展望後市，景氣燈號可望回到黃藍燈，在出口方面，AI等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入年底銷售旺季，可望挹注出口動能，同時全球庫存去化即將結束，相有利台灣出口成長；內需方面，就業情勢仍屬穩定，以及基本工資調升，將提高民眾可支配所得，消費動能可望延續，整體而言皆可助陣景氣復甦力道，不過仍須留意大陸貿易壁壘調查、取消部分ECFA關稅減讓等變數。