大陸重新開放7家國內養殖場的石斑魚可輸陸，農業部代理部長陳駿季26日指出，當初陸禁我石斑魚時指稱有藥檢問題，現我方都已確保生產安全，陸方應一致開放，否則就是將農產品作政治籌碼。
陳駿季是出席「永續善農獎」頒獎典禮時接受媒體訪問時強調，台灣持續透過兩岸平台提出石斑魚檢驗與品管科學方法，但陸方都沒有回應，既然陸方已經開放部分石斑魚可輸入，代表我石斑魚品管沒有問題，陸方應一致開放，並回到兩岸平台談判防檢疫等問題。
陳駿季表示，農業部所有作為一定要讓農業繼續往前走，就石斑魚一案，當初是因為藥檢問題，當時我方第一時間啟動養殖魚塭的生長環境、用藥安全、池邊、出貨前的檢驗與物流輔導，以確保台灣養殖的石斑魚符合安全規定，並通過兩岸檢驗檢疫平台將新措施告知對方，但對方並未予以回應，而市場進出、貿易的檢疫，都是政府的檢疫單位在對談，不該是由地方政府或特定人士去談。
陳駿季也對「有人去中國大陸一趟後，石斑魚就開放了」一事指出，既然石斑魚本來問題是因為藥檢被暫停，現在不談藥檢，而談特定人去大陸後開放，可見是中國大陸利用農產品當作政治籌碼。
陳駿季強調，既然中國大陸有開放7間養殖漁業場域、認同我們的安全檢驗標準，就應該要有一致性，通過兩岸平台重新啟動對談、讓我們有更多養殖漁業業者可以把產品輸到大陸，就農業部立場，我們不仰賴單一市場，但也不會放棄大陸市場，目前台灣石斑魚在馬來西亞、美國都有好的成績，後續也會持續針對國外高端市場推廣進行努力。
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