華爾街日報報導，由於美國家庭戶數增加帶動美國汽車銷售，使美國上路的車輛數量不斷提高，但由於遠端工作等因素，令整體行駛里程數卻變得更少，專家預測這種情況不太可能改變。

根據標普全球移動資料，每戶人家平均擁有2.2輛車的情況過去至少維持20年，此數據僅有2007-09年經濟衰退曾暫停下滑。

許多車輛在疫情期間都停在車庫裡，隨著疫情消退，但還有很多車停留在那裡。根據美國運輸部調查結果，截至2022年底，美國人出門的次數比2017年縮減大約三分之一。除了遠端上班的原因之外，購物、用餐和娛樂旅遊等外出活動都明顯減少，令人們用車次數減少，這也反映疫情改變人們的習慣，讓人更多宅在家。

由Jose Maria Barrero、Nicholas Bloom和 Steven Davis等經濟學家的研究顯示，儘管已面臨老闆要求返回辦公室工作的壓力，但美國人在10月約有28％的工作天在家裡上班。