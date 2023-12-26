全球最夯的不止AI、電動車，還有低軌衛星，尤其是馬斯克的星鏈，在俄烏戰爭一戰成名，成功讓烏克蘭不斷訊；去年iPhone、華為手機都搶支援衛星通訊；今年美國砸420億美元拚網速，台灣近年也砸400億，自製2顆低軌衛星上太空，可見太空經濟有多熱了吧！價值投資達人股海老牛表示，低軌衛星是未來6G關鍵產業，台灣有製造和資通訊優勢，商機龐大，相關概念股一次看！

股海老牛在IG「stockoldbull」表示，地球的科技觸角，近幾年開始轉向太空發展，包括馬斯克的星鏈計畫、未來載人上火星等。低軌衛星是未來6G應用的關鍵產業，透過大量的衛星相互串聯，提供高速、低延遲的網路通訊服務，也是除了AI、電動車外的重要趨勢，背後商機相當龐大，台灣以靈活的製造技術和資通訊產業優勢，也順勢搭上低軌衛星列車，將帶大家一窺低軌衛星的全貌！

先依衛星軌道高度分類：

◎高軌道衛星、地球同步軌道衛星：距離地表3萬5786公里高度之軌道上運行，主要是氣象觀測。

◎中軌道衛星：距離地表2千~3萬公里高度之軌道上運行，主要是導航。

◎低軌道衛星：距離地表300~1,500公里高度之軌道上運行，訊號傳輸延遲率低，適用於通訊傳輸使用。

而本篇重點將放在「低軌衛星」的通訊應用上。

低軌衛星產業簡介：

衛星產業涵蓋應用廣泛，早期主要都用於國防相關技術，包括天氣預測、定位系統、通訊傳輸等，後期才逐步釋出技術供民間業者使用。

整體產業分工：

◎上游：衛星零組件製造商、整機設備商。

◎中游：發射載具服務及仲介商。

◎下游：通訊導航等服務商。

如果粗略劃分，則是衛星製造、發射產業、地面設備、衛星服務4種類型。

台灣在「低軌衛星」產業有發展機會嗎？

其實台灣最擅長的，還是零組件供應，以去年台灣衛星產業產值來看，「地面設備」佔比就高達逾9成，包括：毫米波相控陣列天線、射頻前端設計等關鍵元件，還有電力供應組件、PCB材料模組等，搭上台灣本身具有5G設備研發的能力，地面接收器也是目前產業最好切入的領域。

根據產業列出台灣主要低軌衛星概念股：

◎PCB/材料：華通、台光電、昇茂。

◎衛星天線：啟碁、昇達科、群創。

◎電源模組/供應器：康舒、群電、仲琦、系統電。

◎散熱：奇鋐、明泰。

◎路由器：啟碁、仲琦。

◎功率放大器：全訊、穩懋。

台灣主要低軌衛星概念股（股海老牛提供）

低軌概念股：華通（2313）

華通屬於星鏈低軌衛星板的主要供應商，低軌衛星題材預估今年將貢獻整體營收7-10%的佔比，明年則會擴大至30%以上，是所有應用中成長最迅速的高階載板商品。至於股利方面，由於華通長期盈配率僅4成，雖然股息連同獲利成長，但老牛認為華通這種具有成長性的公司，還是偏好「賺價差為主、領股息為輔」。

華通近5年營收（股海老牛提供）

老牛總結，低軌衛星產業主要可分為衛星製造、發射產業、地面設備、衛星服務4種類型，市場前景相當樂觀，其中又以地面設備的產值佔整體5成為最多。

台灣具有完整的零組件製造聚落，包括先前5G應用的經驗，切入低軌衛星「地面設備」的應用可說是無縫接軌。

同時台灣本身透過中華電信與歐洲的通訊衛星商Eutelsat進行策略合作，預計今年12月訊號可覆蓋全台，提升國防及通訊能力。

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本篇取自Pressplay《股海老牛專挑抱緊股》：【產業解析】低軌衛星：未來6G應用的關鍵產業

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。