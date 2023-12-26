台股今（26）日大漲146.89點，加權指數收在當日最高價位17,751.73點，也是今年最高點；IC設計一哥聯發科（2454）受惠天璣9300熱賣，股價睽違21個月一舉跨過千元，來到1,005元，晶圓代工龍頭台積電（2330）也開高走高，終場強漲5元，站上586元，強強聯手拉抬台股指數。

外資放聖誕連假，改由內資主導盤勢，今日成交量明顯量縮，僅有2,264.322億元；不過，觀察11月證券劃撥餘額回升至3.29兆元，改寫近4月新高，加上近期新台幣持續維持升值走勢，新台幣盤中一度升值8.5分，最高來到31.055元，後市靜待元旦後外資歸隊，股市資金動能仍強勁。

法人認為，台股還處在多頭格局，外資還有加碼台股的空間，尤其AIPC、AI手機明年出貨都可能正成長，靜待美股多頭確立下，資金還是會回流台股，明年第一季就能叩關萬八。

明（2024）年1月美國消費性電子展（CES）即將登場，其中AI-Ready或具AI-Powered的概念新品都將亮相，台系相關題材股可留意，包括台積電（2330）、宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、美律（2439）、義隆（2458）、華擎（3515）、神達（3706）、日月光投控（3711）、和碩（4938）、立積（4968）、鈺太（6679）、富世達（6805）等，其中群益投顧點名，宏碁、華碩與技嘉等品牌廠商可望有亮眼表現。

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