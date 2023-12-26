【時報記者王逸芯台北報導】國光生(4142)今(26)日宣布，國光四價流感疫苗已向巴西提出藥證申請，正式跨足南半球流感市場；而國光破傷風疫苗在台灣復產上市後，市場反應極佳，且破傷風疫苗在東南亞及中國需求殷切，外銷可望有飛躍性成長。由於國光優異的國際代工實績，預期明年可新增韓國、法國知名大廠CDMO業務，走過今年的景氣寒冬，明年春暖花開，成長可期。

國光生今日舉辦法說會，在流感疫苗部分，今年已順利完成350萬劑公費流感疫苗的生產出貨，守護國人健康；國光流感疫苗已銷售至東歐、中國及泰國，今年11月更進一步在巴西提出藥證申請，跨足南半球流感市場，一旦通過，未來國光將可生產北半球及南半球流感疫苗，流感產線全年無休。

國光破傷風疫苗今年在台灣復產上市後，立即解決醫療院所缺藥問題，市場反應良好；國光生技表示，破傷風疫苗缺藥不止在台灣，東南亞各國及中國也面臨相同狀況，尤其中國近期公告，遭犬隻咬傷的標準醫療處置必須打狂犬病疫苗加上破傷風疫苗，導致破傷風疫苗的市場缺口極大，據統計，中國破傷風疫苗年需求量達六千萬劑，但中國僅二家藥廠生產，產能明顯不足。因此，國光生技已積極佈局，將破傷風疫苗外銷至東南亞及中國，由於國光破傷風疫苗新廠符合PIC/S GMP及美國FDA標準，年產量至少五百萬劑；且因應醫療人員需求，國光開發單劑型針劑破傷風疫苗，可縮減開瓶抽取步驟，更方便急診及臨床醫師使用，除優先供應台灣防疫、成為市場領導品牌外，仍有大量產能可供外銷，預期明年破傷風疫苗的銷售將顯著成長。

腸病毒疫苗部分，受限於國光在國衛院竹南廠的產能規模，今年產量較少，但國光已啟動腸病毒疫苗產線轉換作業，並申請食藥署查廠，預計在明年第四季將腸病毒疫苗生產線移回國光潭子細胞培養廠，產能至少有數倍成長；而安特羅腸病毒疫苗在越南的三期臨床試驗順利，已完成收案，預期在明年第三季前將有完整的療效評估報告。

在國際代工部分，基於過往的CDMO實績及通過美國FDA和歐盟、加拿大、巴西等國際查廠認證的經驗，國光生技在國際代工已做出口碑，吸引新代工合作案上門，目前已有韓國、法國知名大廠洽談新的委託代工業務，預計將在明年第一季確定新的合作案。

國光生技表示，今年受國際局勢動盪及代工砍單影響，業績不如預期，但經營團隊仍持續努力，繼與國際注射器大廠BD形成策略合作夥伴外，近期更與另一家國際醫材大廠威高集團簽訂策略合作聯盟，初期將與威高集團合作，推動國光集團自有品牌產品包括流感、破傷風及腸病毒疫苗在東南亞市場佈局銷售，未來更考慮進一步在東南亞合作建廠，落實國光生技國際化的目標，將MIT國光疫苗品牌和技術平台推廣到全世界。