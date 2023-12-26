【時報記者林資傑台北報導】工紙大廠榮成(1909)今（26）日應邀召開法說，財務長暨發言人王瑞榮表示，第四季中國大陸工紙市況好轉，榮成獲利亦有顯著改善，展望2024年，雖然中國大陸市況仍有待觀察，但認為短期紙價可望持穩，隨著擴產高峰進入尾聲，產業獲利將有望穩步修復。

榮成2023年前三季營業虧損3.21億元、歸屬母公司稅後虧損10.77億元，虧損均年增近4.86倍，每股虧損0.81元，均創同期新低。不過，第三季本業已轉虧為盈，歸屬母公司稅後虧損1.14億元，虧損季減64.93％、年減76.41％，每股虧損0.09元，為近5季最佳。

榮成11月自結合併營收39.17億元，月減2.69％、年減10.08％，為近4月低。營業利益0.99億元、月減32.18％，歸屬母公司稅前淨利0.55億元、月減52.95％，但均較去年同期虧損1.67億元、2.71億元顯著轉盈，稅前每股盈餘0.04元。

累計榮成前11月自結合併營收423.63億元、年減12.78％，續處近3年同期低。營業虧損0.75億元、虧損年減達69.58％，仍創同期次低。歸屬母公司稅前虧損8.18億元、虧損年增達30.55％，稅前每股虧損0.62元，雙創同期新低，但虧損幅度較前三季均明顯收斂。

王瑞榮表示，榮成2022、2023年營運轉虧主要受疫情影響，以及中國大陸紙企在2020～2021年積極擴產，新產能在2022～2023年大舉開出，加劇工紙市場供需失衡。所幸隨著需求溫和復甦、龍頭大廠量價明顯提振，榮成第四季獲利亦有顯著改善。

王瑞榮進一步說明，中國大陸9月進入旺季且經多波漲價，9～10月下游紙箱廠積極備貨，11月工紙售價雖因備貨需求暫緩而小幅回落，但12月在春節消費旺季到來下再度恢復回升態勢，受惠大廠庫存水位低及季節性需求帶動，預期成品紙價短期將持穩。

王瑞榮表示，疫情的關鍵不利因素目前已不存在，榮成現階段仍聚焦內部降本改善，近期自結財報已見獲利有所改善。不過，展望後市，王瑞榮仍維持先前基調，認為目前算是工紙產業景氣谷底、「狀況不會再差」，惟後續市況仍需再觀察。

王瑞榮指出，中國大陸工紙業仍處於供需重歸平衡前的調整期，坦言2024年整體工紙市況仍需觀察，較難判斷明顯價格趨勢。不過，因此波擴產高峰期已進入尾聲，若需求加快修復，產業整體供需有望提前重歸平衡，配合成本端波動趨於溫和，產業獲利有望穩步修復。

王瑞榮指出，目前下游市場以剛需進庫為主，但市場停機情況繼續增加，玖龍等大廠陸續傳出安排停機檢修，其中玖龍多個基地春節前後停機減產約40.5萬噸。王瑞榮認為，若淡季時大廠若能適度停機保修，有助於維持市場供需平衡，穩定產品銷售利潤。

產能方面，榮成第四季湖北廠35萬噸新機及湖南長沙新紙箱廠已完工試產，兩岸工紙年產能達420萬噸、紙箱15.61億平方公尺。王瑞榮表示，榮成工紙產能已完成階段任務，未來將朝綠色包裝紙箱擴產及智慧製造升級布局，提升工紙自用比率，創造集團整體綜效。