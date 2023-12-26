金管會鬆綁機器人理財，讓機器人理財更靈活。阿爾發證券投顧的董事長陳志彥26日指出，金管會對於機器人理財服務的自動再平衡交易規範作出重大調整之後，為機器人理財業者帶來了突破性的便利，能夠為投資者提供更加多元化和客製化的投資組合選擇，明年機器人理財資產管理規模有望達100億大關。

近期金管會再度引領金融科技發展，已經計畫修法開放執行自動再平衡交易，將助攻機器人理財規模擴大，並可帶動金融科技產業發展。阿爾發證券投顧特別舉辦座談會，針對台灣自動再平衡法規鬆綁對業者的影響與發展方向、亞洲金融科技展洞察，從世界的角度看台灣等議題進行交流。

陳志彥指出，據數據顯示，全球機器人理財市場的總管理資產至2023年底將達到2.76兆美元，並預計用戶數將在2027年前增長至2.34億人。台灣在這一趨勢中不能缺席，反觀台灣，雖已有16家業者在台灣提供機器人理財業務，總規模達到73億新台幣，但更需要法規鬆綁來達到提升。

就現行法規規定若機器人理財到境內外 ETF 等須透過券商下單，但當投顧要執行自動再平衡交易時，投顧及券商就必須再次取得客戶同意才能進行。若金管會順利完成修法，預計最快明年第 1 季可上路。陳志彥認為，在本次金管會修法放鬆之下，機器人理財才稱得上「真正自動化」，也讓明年台灣機器人理財管理資產規模有望達 100 億元之譜。

面對全球金融科技的迅速發展和台灣當前的挑戰，陳志彥指出，阿爾發證券投顧已做好準備，將在新時代中引領WealthTech的發展，公司將引領市場，致力於推動產業創新，積極參與國際市場的合作與競爭，以期提升台灣在全球金融科技領域的地位。

陳志彥指出，過去一年，阿爾發證券投顧建構了「信託科技、退休科技和理財顧問科」技等WealthTech生態系，從客戶需求出發，為客戶提供創新和量身定制的財富管理解決方案。在信託科技領域，公司計劃結合夥伴資源，提供顧客財富傳承與信託安養的退休服務。