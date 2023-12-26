台股ETF人氣持續火熱，特別是台股高息ETF人氣更是強強滾。觀察25日台股ETF規模最新變化，單日增加前三名的都是高息ETF，其中市場唯一連續3次配息率超過10％的群益台灣精選高息ETF （00919）擁有穩定高息的配息政策受投資人青睞，單日規模增加19.47億居冠，規模也一舉衝上900億大關，來到918.01億，往千億規模叩關。

另外兩檔0056、00878單日也有17億的增長居次，再以成交量來看，00919以13.33萬張最具人氣，也成為台股ETF成交量規模增加雙冠王。

群益投信表示，台股而言，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股ETF人氣暢旺，總規模部分來到1.44兆，今年來增加5,753.8億，其中17檔高股息ETF規模就增加了4,725.1億；另外在受益人部分，總受益人突破600萬人大關，今年來就增加近191萬人，其中17檔高息型就增加了174萬人，顯見台股高息ETF更深受台灣投資人喜愛。台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益，這些都是投資人在選擇標的時須考量的因素。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，00919追蹤指數的選股邏輯是最大亮點，00919在每年5月底依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。台股短期因科技產業基本面回升以及美國升息循環可望告終等利多激勵，隨著國際股市氣氛仍佳，以及選舉行情的因素，仍有推升空間，但隨時序接近聖誕假期以及農曆新年，股市交投可能轉為清淡，產業基本面亦步入淡季，股市漲多後須提防修正，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠表示，市場普遍看好明年2024年有絕大機會攻破萬八甚至更高。對股市不熟悉的「新手族」，時間就是最大的本錢，建議善用定期定額工具，累積複利效果，以國泰永續高股息ETF（00878）搭國泰台灣領袖50（00922），用高股息搭配市值型ETF，兩檔基金的追蹤指數持有台股高股息成分股、長線看好的半導體類股，以及台灣市值大、流動性佳、獲利穩定的多檔標竿企業，比持有其中一檔表現更亮眼，是想無腦領息，又想跟上未來大盤漲幅的好選擇。