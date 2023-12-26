【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今(26)日股價重返千金，收盤剛好站穩千元大關，聯發科執行長蔡力行榮獲本屆「潘文淵獎」，今(26)日親自出席領獎典禮，蔡力行說到，「目前股價還沒有到新高，明年當然會比今年好，這是一定的」!
聯發科今日股價重返千金，站上21個月新高，蔡力行今日表示，「目前股價還沒有到新高，明年當然會比今年好，這是一定的」！
其實蔡力行日前就表示，首款AI晶片天璣9300性能與對手高通不相上下，首發vivo X100銷售也傳出捷報，但天璣9300的成功不會是一個段落，未來還會有天璣9400、9500、9600等。
蔡力行榮獲本屆「潘文淵獎」，其素有台灣科技產業界諾貝爾獎美譽，不僅如此，蔡力行也將以「AI技術迅速崛起，半導體業如何靈活應變」為題發表最新看法。
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