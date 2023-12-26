在高鐵上也能刷卡了！台灣高鐵公司宣布，自即日起於高鐵列車進行補票、車上推車及車站便當櫃台販售服務時，同步開放VISA、MasterCard 、JCB、銀聯等信用卡刷卡支付；另可用悠遊卡、一卡通付款購買推車商品及高鐵便當，讓旅客搭車時付款更加輕鬆、多元；此外，為讓旅客在旅途中也能品味好咖啡，2024年1月1日起高鐵車廂推出全新熱飲「台糖高地小農咖啡」。
台灣高鐵公司特別提醒旅客，車上因網路連線訊號較易出現不穩狀況，可能造成交易失敗，敬請旅客見諒。另因一卡通、悠遊卡為小額支付，故僅適用於購買車販商品，車上補票則請以信用卡或現金付款。
瓜地馬拉安提瓜產區的咖啡，向來以高品質聞名，深受全球咖啡饕客的喜愛，明年起每月1至7日除在商務車廂供應外，也透過推車販售供旅客選購嚐鮮，讓您透過香醇咖啡，在享受高速旅程的同時，慢慢品味來自中美洲咖啡故鄉的嚴選好滋味！
此外，目前高鐵列車上購買熱飲提供旅客自備環保杯現折五元的優惠活動，邀請旅客與台灣高鐵一起實踐更加綠色、環保的美好旅程，用實際行動成就「永續運輸」的美好台灣。
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