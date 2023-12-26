台股今(26)日集中市場收漲146.89點，報17751.73點，漲幅0.83%，成交量2264.32億元。台積電上漲0.86%，收586.00元；聯發科上漲0.50%，收1000.00元、鴻海收漲0.48%。人氣成交量最大前十檔分別為：仁寶、陽明、群創、宏碁、友達、輔信、英業達、聯電、中工、緯創。
在上市類股中，以玻璃陶瓷族群、航運業族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.65%、1.27%；電機機械族群走勢則較為疲軟，下跌0.74%。
上市股中有4檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：中揚光(9.99%)、五鼎(9.92%)、芯鼎(9.92%)、昶虹(9.87%)、昆盈(8.86%)、輔信(8.50%)、榮創(8.10%)、聯德(7.18%)、大億(6.58%)、天虹(6.44%)。
上市股跌幅最重前十名分別為：華城(-5.55%)、隆銘綠能(-5.41%)、工信(-3.14%)、中華(-3.00%)、巨騰-DR(-2.93%)、再生-KY(-2.57%)、大飲(-2.48%)、誠研(-2.46%)、天瀚(-2.34%)、晟鈦(-2.25%)。
在上櫃類股中，以航運業族群、半導體業族群表現最為亮眼，漲幅分別為1.46%、1.34%；光電業族群走勢則較為疲軟，下跌0.60%。
成交量前十名人氣指標為：凱碩、驊訊、榮剛、華星光、國統、欣銓、中美晶、鈺創、旺玖、旭軟。
上櫃9%以上漲幅共有9檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：旭軟(9.98%)、福格創新(9.97%)、飛寶企業(9.96%)、世坤(9.91%)、康全電訊(9.90%)、凱碩(9.87%)、來思達(9.86%)、創業家(9.83%)、信紘科(9.73%)、笙科(8.08%)。
跌幅在9%以上個股則有3檔。跌幅最重前十名分別為：地心引力(-10.00%)、上揚(-9.96%)、紅木-KY(-9.95%)、智冠(-7.52%)、昇華(-7.41%)、力麗店(-6.79%)、泰偉(-4.35%)、鴻翊(-3.91%)、聯合(-3.05%)、點晶(-3.04%)。
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